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В Кирове вынесли приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в обидчика - РИА Новости, 16.07.2025
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16:03 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/kirov-2029502858.html
В Кирове вынесли приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в обидчика
В Кирове вынесли приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в обидчика - РИА Новости, 16.07.2025
В Кирове вынесли приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в обидчика
Суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы студента техникума, выстрелившего из ракетницы в лицо юноше, пристававшему к нему на улице в Кирове, в результате РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:03:00+03:00
2025-07-16T16:03:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы студента техникума, выстрелившего из ракетницы в лицо юноше, пристававшему к нему на улице в Кирове, в результате чего тот остался без глаза, сообщила прокуратура Кировской области. В суде установлено, что днем 19 ноября 2024 года между 17-летним подсудимым и 18-летним потерпевшим произошел конфликт во дворе дома № 10 по улице Красина. Потерпевший высказывал в адрес молодого человека и его брата замечания к внешнему виду и оскорбления, после чего ударил рукой по козырьку его кепки. Защищаясь от посягательств, подсудимый выстрелил из пускового устройства сигнальным патроном. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие разрушение и удаление левого глазного яблока. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 114 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны). "С учетом данных о личности и тяжести содеянного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего, частичного добровольного возмещения морального вреда, подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении. Суд также удовлетворил предъявленные исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 975 тысяч рублей. "Орудие преступления по решению суда подлежит уничтожению", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250715/kamchatka-2029139200.html
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происшествия, киров, кировская область, россия
Происшествия, Киров, Кировская область, Россия
В Кирове вынесли приговор подростку, выстрелившему из ракетницы в обидчика

В Кирове выстреливший из ракетницы в лицо юноше подросток получил 8 месяцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 8 месяцам ограничения свободы студента техникума, выстрелившего из ракетницы в лицо юноше, пристававшему к нему на улице в Кирове, в результате чего тот остался без глаза, сообщила прокуратура Кировской области.
В суде установлено, что днем 19 ноября 2024 года между 17-летним подсудимым и 18-летним потерпевшим произошел конфликт во дворе дома № 10 по улице Красина. Потерпевший высказывал в адрес молодого человека и его брата замечания к внешнему виду и оскорбления, после чего ударил рукой по козырьку его кепки. Защищаясь от посягательств, подсудимый выстрелил из пускового устройства сигнальным патроном. В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, повлекшие разрушение и удаление левого глазного яблока.
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Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры, признал подсудимого виновным по части 1 статьи 114 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны).
"С учетом данных о личности и тяжести содеянного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе аморального поведения потерпевшего, частичного добровольного возмещения морального вреда, подсудимому назначено наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Суд также удовлетворил предъявленные исковые требования потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в размере 975 тысяч рублей.
"Орудие преступления по решению суда подлежит уничтожению", - добавили в прокуратуре.
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