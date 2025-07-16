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Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 16.07.2025
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08:30 16.07.2025 (обновлено: 09:55 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/karapetyan-2029377262.html
Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 16.07.2025
Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:30:00+03:00
2025-07-16T09:55:00+03:00
армения
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
в мире
армянская апостольская церковь
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя."Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", — говорится в его публикации в Facebook*.В Совете отметили, что в последние годы в Армении систематически используют подобные обвинения в контексте политической расправы. Там пояснили, что в действиях бизнесмена отсутствует инкриминируемое преступление.В сообщении указано, что у обвинения отсутствуют прямые или косвенные доказательства участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств, также не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-связи с имуществом.Преследование Карапетяна в Армении* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250709/karapetyan-2028125173.html
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армения, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении , в мире, армянская апостольская церковь, никол пашинян, россия, ереван, дмитрий песков
Армения, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении , В мире, Армянская апостольская церковь, Никол Пашинян, Россия, Ереван, Дмитрий Песков
Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Предпринимателю Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя.
"Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", — говорится в его публикации в Facebook*.
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9 июля, 13:15
В Совете отметили, что в последние годы в Армении систематически используют подобные обвинения в контексте политической расправы. Там пояснили, что в действиях бизнесмена отсутствует инкриминируемое преступление.
В сообщении указано, что у обвинения отсутствуют прямые или косвенные доказательства участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств, также не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-связи с имуществом.
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Преследование Карапетяна в Армении

  • Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
  • Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Карапетян анонсировал создание в Армении новой политической силы
14 июля, 09:17
 
АрменияСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в АрменииВ миреАрмянская апостольская церковьНикол ПашинянРоссияЕреванДмитрий Песков
 
 
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