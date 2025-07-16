https://ria.ru/20250716/karapetyan-2029377262.html

Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег - РИА Новости, 16.07.2025

Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:30:00+03:00

2025-07-16T08:30:00+03:00

2025-07-16T09:55:00+03:00

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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя."Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", — говорится в его публикации в Facebook*.В Совете отметили, что в последние годы в Армении систематически используют подобные обвинения в контексте политической расправы. Там пояснили, что в действиях бизнесмена отсутствует инкриминируемое преступление.В сообщении указано, что у обвинения отсутствуют прямые или косвенные доказательства участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств, также не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-связи с имуществом.Преследование Карапетяна в Армении* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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