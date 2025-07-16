Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег
Предпринимателю Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег
© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Арестованному в Армении Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег, сообщил Совет по защите предпринимателя.
"Вместо прекращения уголовного дела и освобождения из-под стражи, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну на днях было предъявлено новое, вновь необоснованное обвинение в "отмывании денег, якобы полученных в результате деятельности нескольких компаний", без предоставления каких-либо фактических данных", — говорится в его публикации в Facebook*.
В Совете отметили, что в последние годы в Армении систематически используют подобные обвинения в контексте политической расправы. Там пояснили, что в действиях бизнесмена отсутствует инкриминируемое преступление.
В сообщении указано, что у обвинения отсутствуют прямые или косвенные доказательства участия, сокрытия или искажения предполагаемых средств, также не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-связи с имуществом.
Преследование Карапетяна в Армении
- Самвел Карапетян — российский предприниматель, глава группы компаний "Ташир". Он выступал в поддержку Армянской апостольской церкви на фоне нападок на нее со стороны Никола Пашиняна.
- Премьер-министр разместил в соцсетях несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Его возмутила позиция Карапетяна.
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома бизнесмена в Ереване. Он добровольно покинул здание и уехал на полицейской машине, на следующий день его арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- Пашинян также потребовал национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую Карапетяну.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.