https://ria.ru/20250716/kamaz-2029399051.html

В Приморье три человека погибли при ДТП с участием КАМАЗа

В Приморье три человека погибли при ДТП с участием КАМАЗа - РИА Новости, 16.07.2025

В Приморье три человека погибли при ДТП с участием КАМАЗа

Три человека погибли, ещё двое, один из них несовершеннолетний, госпитализированы в результате столкновения КАМАЗа и двух иномарок в Приморье, сообщает УМВД... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:30:00+03:00

2025-07-16T10:30:00+03:00

2025-07-16T13:58:00+03:00

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Три человека погибли, ещё двое, один из них несовершеннолетний, госпитализированы в результате столкновения КАМАЗа и двух иномарок в Приморье, сообщает УМВД России по региону. По данным полиции, в среду на 481-м километре дороги Хабаровск – Владивосток столкнулись КАМАЗ, Mazda Demio и Toyota Caldina. Предварительно, КАМАЗ выехал на полосу встречного движения. "В результате аварии погибли три человека: водитель КАМАЗа, водитель и пассажир Mazda. Два пассажира Mazda госпитализированы: мальчик 2014 года рождения и мужчина 2001 года рождения", - говорится в сообщении. Отмечается, что ГАИ устанавливает все обстоятельства происшествия.В свою очередь прокуратура Приморья сообщила, что проверка по факту ДТП взята на контроль, надзорное ведомство оценит и законность итогового решения."На место происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб выехал исполняющий обязанности прокурора города Спасска-Дальнего Максим Истопленников", - сообщили в надзорном органе.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что у пострадавшего ребёнка рваная рана ноги и перелом носа.

https://ria.ru/20250715/kuban-2029336143.html

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происшествия, авто, хабаровск, владивосток, камаз (завод), министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф, toyota corolla, спасск-дальний