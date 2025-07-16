https://ria.ru/20250716/jurist-2029357384.html

Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме

Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме - РИА Новости, 16.07.2025

Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме

Ущерб при прорыве трубы компенсирует тот, по чьей вине произошел залив, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T03:13:00+03:00

2025-07-16T03:13:00+03:00

2025-07-16T03:13:00+03:00

жкх

россия

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ущерб при прорыве трубы компенсирует тот, по чьей вине произошел залив, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Если затопили соседей из-за прорыва трубы в квартире, компенсирует ущерб тот, по чьей вине произошел залив. Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме (ПП РФ от 13.08.2022 № 491), в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе", - рассказал Спиридонова. Юрист объясняет, что если прорыв трубы произошел до первого вентиля - это ответственность УК, если после него - ответственность лежит на собственнике жилого помещения.

https://ria.ru/20250405/zabor-2009459453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жкх, россия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, общество