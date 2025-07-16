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Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме - РИА Новости, 16.07.2025
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03:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/jurist-2029357384.html
Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме
Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме - РИА Новости, 16.07.2025
Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме
Ущерб при прорыве трубы компенсирует тот, по чьей вине произошел залив, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:13:00+03:00
2025-07-16T03:13:00+03:00
жкх
россия
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ущерб при прорыве трубы компенсирует тот, по чьей вине произошел залив, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Если затопили соседей из-за прорыва трубы в квартире, компенсирует ущерб тот, по чьей вине произошел залив. Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме (ПП РФ от 13.08.2022 № 491), в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе", - рассказал Спиридонова. Юрист объясняет, что если прорыв трубы произошел до первого вентиля - это ответственность УК, если после него - ответственность лежит на собственнике жилого помещения.
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жкх, россия, мария спиридонова, ассоциация юристов россии, общество
ЖКХ, Россия, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России, Общество
Юрист рассказала, кто должен возмещать ущерб при прорыве трубы в доме

Юрист Спиридонова: ущерб при прорыве трубы компенсирует виновник залива

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ущерб при прорыве трубы компенсирует тот, по чьей вине произошел залив, рассказала РИА Новости управляющий партнер юридического "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Если затопили соседей из-за прорыва трубы в квартире, компенсирует ущерб тот, по чьей вине произошел залив. Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме (ПП РФ от 13.08.2022 № 491), в состав общего имущества включается внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой системе", - рассказал Спиридонова.
Юрист объясняет, что если прорыв трубы произошел до первого вентиля - это ответственность УК, если после него - ответственность лежит на собственнике жилого помещения.
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