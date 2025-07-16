https://ria.ru/20250716/jakutija-2029370860.html
Из Оймяконского района в Якутии эвакуировали более 30 человек
Из Оймяконского района в Якутии эвакуировали более 30 человек - РИА Новости, 16.07.2025
Из Оймяконского района в Якутии эвакуировали более 30 человек
Более 30 жителей пострадавшего от паводка Оймяконского района в Якутии эвакуированы в пункты временного размещения, остальные перебрались к родственникам,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:03:00+03:00
2025-07-16T07:03:00+03:00
2025-07-16T07:03:00+03:00
происшествия
россия
оймякон
якутск
дмитрий садовник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Более 30 жителей пострадавшего от паводка Оймяконского района в Якутии эвакуированы в пункты временного размещения, остальные перебрались к родственникам, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сёл и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России в среду вылетели в район из Якутска. "Администрацией подготовлены четыре пункта временного размещения для жителей. В превентивных целях из села Куйдусун эвакуированы 20 человек, в том числе 12 детей, из поселка Усть-Нера - 11 человек, из них шестеро детей. Все пожелали на время перебраться к родственникам. Для ликвидации последствий привлечены более 40 человек и 15 единиц техники, в том числе плавсредства", - рассказали в ГУ МЧС. В свою очередь, первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников отметил, что уровень воды на реке Индигирка продолжает стремительно расти: в Оймяконе зафиксировано 573 сантиметров с подъёмом на 21 сантиметр за последние четыре часа, в Усть-Нере - 737 сантиметров с резким увеличением на 174 сантиметра. В Оймяконском районе подтоплены 74 жилых двора, где проживают 263 человека, включая 54 детей. "Затоплено 70% территории, серьезно повреждена контора АО "Теплоэнергосервис", размыто около двух километров муниципальных дорог, разрушены семь деревянных мостов и 2,3 километра внутрипоселковых дорог - в том числе в Хара-Тумул (600 метров) и селе Берег-Юрдя (200 метров). Повреждены два мостовых перехода. Серьезно пострадали участки важных автодорог: федеральной трассы "Колыма" (участок 1032-1069-й километр) и региональной дороги "Оймякон" (км 0+000 - км 177+030). Восстановительные работы начнутся сразу после спада воды, а пока на опасных участках установлены запрещающие знаки", - сообщил он.
https://ria.ru/20250716/yakutiya-2029367580.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, оймякон, якутск, дмитрий садовник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Оймякон, Якутск, Дмитрий Садовник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из Оймяконского района в Якутии эвакуировали более 30 человек
Из пострадавшего от паводка Оймяконского района эвакуировали более 30 человек
ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Более 30 жителей пострадавшего от паводка Оймяконского района в Якутии эвакуированы в пункты временного размещения, остальные перебрались к родственникам, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
Ранее сообщалось о том, что режим повышенной готовности введен из-за паводка на реке Индигирка в трех районах Якутии, жителей готовят к эвакуации. Пять сёл и дороги подтопило в Оймяконском районе, где из-за обильных осадков из берегов вышли сразу три реки. В зоне затопления оказались пять населенных пунктов: Орто-Балаган, Куйдусун, Берег-Юрдя, Оймякон
, а также микрорайон в поселке Усть-Нера. Спасатели МЧС России
в среду вылетели в район из Якутска
.
"Администрацией подготовлены четыре пункта временного размещения для жителей. В превентивных целях из села Куйдусун эвакуированы 20 человек, в том числе 12 детей, из поселка Усть-Нера - 11 человек, из них шестеро детей. Все пожелали на время перебраться к родственникам. Для ликвидации последствий привлечены более 40 человек и 15 единиц техники, в том числе плавсредства", - рассказали в ГУ МЧС.
В свою очередь, первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников
отметил, что уровень воды на реке Индигирка продолжает стремительно расти: в Оймяконе зафиксировано 573 сантиметров с подъёмом на 21 сантиметр за последние четыре часа, в Усть-Нере - 737 сантиметров с резким увеличением на 174 сантиметра.
В Оймяконском районе подтоплены 74 жилых двора, где проживают 263 человека, включая 54 детей.
"Затоплено 70% территории, серьезно повреждена контора АО "Теплоэнергосервис", размыто около двух километров муниципальных дорог, разрушены семь деревянных мостов и 2,3 километра внутрипоселковых дорог - в том числе в Хара-Тумул (600 метров) и селе Берег-Юрдя (200 метров). Повреждены два мостовых перехода. Серьезно пострадали участки важных автодорог: федеральной трассы "Колыма" (участок 1032-1069-й километр) и региональной дороги "Оймякон" (км 0+000 - км 177+030). Восстановительные работы начнутся сразу после спада воды, а пока на опасных участках установлены запрещающие знаки", - сообщил он.