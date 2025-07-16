https://ria.ru/20250716/izrail-2029516197.html

Израиль ударил по сирийскому городу Дераа

Израиль ударил по сирийскому городу Дераа - РИА Новости, 16.07.2025

Израиль ударил по сирийскому городу Дераа

Израиль нанес авиаудары по городу Дераа в одноименной провинции на юге Сирии, передает сирийское госагентство SANA. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:54:00+03:00

2025-07-16T16:54:00+03:00

2025-07-16T17:04:00+03:00

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КАИР, 16 июл - РИА Новости. Израиль нанес авиаудары по городу Дераа в одноименной провинции на юге Сирии, передает сирийское госагентство SANA.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Ранее сирийский телеканал Syria TV сообщил, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Минздрав Сирии заявил, что по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате израильских авиаударов по сирийской столице."Самолеты израильской оккупации нанесли авиаудары по городу Дераа", - говорится в сообщении агентства.Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства.В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Кроме того, созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/izrail-2029514533.html

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Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске 2025-07-16T16:54 true PT1M06S

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