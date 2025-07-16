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Израиль готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты - РИА Новости, 16.07.2025
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15:54 16.07.2025 (обновлено: 16:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/izrail-2029500902.html
Израиль готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты
Израиль готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты - РИА Новости, 16.07.2025
Израиль готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией, ожидается несколько дней боев, сообщила в среду... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:54:00+03:00
2025-07-16T16:03:00+03:00
в мире
израиль
голанские высоты
сирия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией, ожидается несколько дней боев, сообщила в среду радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военных."Армия обороны Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и в Сирию. Воздушно-десантная бригада также готовится к высадке на Голанских высотах в случае необходимости", - говорится в сообщении.По данным радиостанции, в ЦАХАЛ признали, что не были готовы к переходу израильских друзов через границу с Сирией для помощи своим единоверцам, которые преследуются сирийскими вооруженными группировкам."Мы готовимся к нескольким дням боев и обмениваемся сообщениями с сирийским режимом", - приводит радиостанция заявление представителя ЦАХАЛ.
https://ria.ru/20250716/udar-2029493327.html
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в мире, израиль, голанские высоты, сирия
В мире, Израиль, Голанские высоты, Сирия
Израиль готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты

ЦАХАЛ перебросит две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские военные в районе Голанских высот
Израильские военные в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские военные в районе Голанских высот. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты в свете эскалации с Сирией, ожидается несколько дней боев, сообщила в среду радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на военных.
"Армия обороны Израиля готовится перебросить две дивизии на Голанские высоты и в Сирию. Воздушно-десантная бригада также готовится к высадке на Голанских высотах в случае необходимости", - говорится в сообщении.
По данным радиостанции, в ЦАХАЛ признали, что не были готовы к переходу израильских друзов через границу с Сирией для помощи своим единоверцам, которые преследуются сирийскими вооруженными группировкам.
"Мы готовимся к нескольким дням боев и обмениваемся сообщениями с сирийским режимом", - приводит радиостанция заявление представителя ЦАХАЛ.
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