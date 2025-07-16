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Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
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10:50 16.07.2025 (обновлено: 15:43 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/izrail-2029404270.html
Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии
Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии
Израиль усилит атаки на сирийские проправительственные силы, если те не оставят друзов в провинции Эс-Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:50:00+03:00
2025-07-16T15:43:00+03:00
в мире
израиль
эс-сувейда (мухафаза)
сирия
исраэль кац
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израиль усилит атаки на сирийские проправительственные силы, если те не оставят друзов в провинции Эс-Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Сирийский режим должен оставить в покое друзов в Эс-Сувейде и вывести свои войска. Как мы ясно дали понять и предупредили, Израиль не бросит друзов в Сирии и будет осуществлять политику демилитаризации... Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
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эс-сувейда (мухафаза)
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в мире, израиль, эс-сувейда (мухафаза), сирия, исраэль кац
В мире, Израиль, Эс-Сувейда (мухафаза), Сирия, Исраэль Кац
Глава Минобороны Израиля пригрозил новыми ударами по ВС Сирии

Кац: Израиль усилит атаки на ВС Сирии, если они не покинут район Эс-Сувейда

© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac OmerВоенная техника в Сувейде. 15 июля 2025
Военная техника в Сувейде. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac Omer
Военная техника в Сувейде. 15 июля 2025
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июл - РИА Новости. Израиль усилит атаки на сирийские проправительственные силы, если те не оставят друзов в провинции Эс-Сувейда в покое и не покинут этот район на юге Сирии, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.
"Сирийский режим должен оставить в покое друзов в Эс-Сувейде и вывести свои войска. Как мы ясно дали понять и предупредили, Израиль не бросит друзов в Сирии и будет осуществлять политику демилитаризации... Армия обороны Израиля продолжит атаковать силы режима до тех пор, пока они не уйдут из этого района, и вскоре ужесточит ответные меры против режима, если наш сигнал не будет услышан", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
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В миреИзраильЭс-Сувейда (мухафаза)СирияИсраэль Кац
 
 
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