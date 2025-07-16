Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/italiya-2029402333.html
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины
Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:41:00+03:00
2025-07-16T10:41:00+03:00
сша
украина
дональд трамп
фридрих мерц
италия
джо байден
politico
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_0:6:640:366_1920x0_80_0_0_a023b93b36a457d0d55a57566cf21bb1.jpg
РИМ, 16 июл - РИА Новости. Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. Издание отмечает, что Рим не последует примеру ФРГ, чей канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о намерении закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Украине. "Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета в среду. Как объясняют те же источники, единственные запланированные Италией закупки вооружений у США - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие. В среду же газета Politico написала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/tramp--2029394137.html
https://ria.ru/20250716/politico-2029377530.html
сша
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69833/71/698337168_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_3c2ecb2b926986d6c3ee680cf980bfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц, италия, джо байден, politico, нато, f-35, в мире
США, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Италия, Джо Байден, Politico, НАТО, F-35, В мире
СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

Stampa: Италия не будет участвовать в закупке оружия США для Украины

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 16 июл - РИА Новости. Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa.
Издание отмечает, что Рим не последует примеру ФРГ, чей канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о намерении закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Украине.
Украинские военные на полигоне в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
WSJ: Трамп предложил Мерцу купить у США пять систем Patriot для Украины
Вчера, 10:14
"Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета в среду.
Как объясняют те же источники, единственные запланированные Италией закупки вооружений у США - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие.
В среду же газета Politico написала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Politico: идею по закупке оружия у США для Украины предложила Германия
Вчера, 08:36
 
СШАУкраинаДональд ТрампФридрих МерцИталияДжо БайденPoliticoНАТОF-35В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала