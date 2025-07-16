https://ria.ru/20250716/italiya-2029402333.html

СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025

СМИ: Италия не будет участвовать в закупке американского оружия для Украины

Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:41:00+03:00

2025-07-16T10:41:00+03:00

2025-07-16T10:41:00+03:00

сша

украина

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РИМ, 16 июл - РИА Новости. Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег, пишет со ссылкой на источники газета Stampa. Издание отмечает, что Рим не последует примеру ФРГ, чей канцлер Фридрих Мерц на днях объявил о намерении закупить у США системы ПВО Patriot для передачи их Украине. "Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T – итальяно-французского производства), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа", - пишет газета в среду. Как объясняют те же источники, единственные запланированные Италией закупки вооружений у США - это поставка партии истребителей F-35, уже запланированная на следующее десятилетие. В среду же газета Politico написала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/tramp--2029394137.html

https://ria.ru/20250716/politico-2029377530.html

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сша, украина, дональд трамп, фридрих мерц, италия, джо байден, politico, нато, f-35, в мире