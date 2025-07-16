https://ria.ru/20250716/iskander-2029371727.html
В "Ростехе" рассказали об особенностях ракеты "Искандер"
В "Ростехе" рассказали об особенностях ракеты "Искандер" - РИА Новости, 16.07.2025
В "Ростехе" рассказали об особенностях ракеты "Искандер"
Оперативно-тактический комплекс "Искандер" поражает различные цели противника с высокой эффективностью, благодаря особенностям ракеты один боеприпас уничтожает... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:13:00+03:00
2025-07-16T07:13:00+03:00
2025-07-16T07:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер" поражает различные цели противника с высокой эффективностью, благодаря особенностям ракеты один боеприпас уничтожает сразу десятки объектов на большой площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Благодаря особенностям ракеты комплекс "Искандер" обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника. Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади. Многие цели, на которые обрушился "Искандер", принципиально не подлежат восстановлению", - сказали в "Ростехе". При этом отмечается, что противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". "Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет", - подчеркнули в госкорпорации.
https://ria.ru/20250630/rossiya-2026156165.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ростех
В "Ростехе" рассказали об особенностях ракеты "Искандер"
Ростех: пораженные Искандером цели восстановлению не подлежат
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оперативно-тактический комплекс "Искандер" поражает различные цели противника с высокой эффективностью, благодаря особенностям ракеты один боеприпас уничтожает сразу десятки объектов на большой площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Благодаря особенностям ракеты комплекс "Искандер" обеспечивает высокоэффективное поражение различных целей противника. Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади. Многие цели, на которые обрушился "Искандер", принципиально не подлежат восстановлению", - сказали в "Ростехе
".
При этом отмечается, что противник не способен отразить удары комплекса "Искандер".
"Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет", - подчеркнули в госкорпорации.