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ВБРР подал иск к банкам Commerzbank и JP Morgan SE - РИА Новости, 16.07.2025
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12:22 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/isk-2029433115.html
ВБРР подал иск к банкам Commerzbank и JP Morgan SE
ВБРР подал иск к банкам Commerzbank и JP Morgan SE - РИА Новости, 16.07.2025
ВБРР подал иск к банкам Commerzbank и JP Morgan SE
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР) к немецким банкам Commerzbank AG и J.P.Morgan SE, а также к... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:22:00+03:00
2025-07-16T12:22:00+03:00
экономика
москва
германия
всероссийский банк развития регионов
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР) к немецким банкам Commerzbank AG и J.P.Morgan SE, а также к российским ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 14 июля и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству Банк России. Предмет и основания исковых требований на данный момент не уточняются. Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает. Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
https://ria.ru/20241002/sud-1976015830.html
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экономика, москва, германия, всероссийский банк развития регионов, commerzbank
Экономика, Москва, Германия, Всероссийский банк развития регионов, Commerzbank
ВБРР подал иск к банкам Commerzbank и JP Morgan SE

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ВБРР к Commerzbank и JP Morgan SE

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР) к немецким банкам Commerzbank AG и J.P.Morgan SE, а также к российским ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерцбанк Евразия", следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 июля и к рассмотрению пока не принят. Третьим лицом истец просит привлечь к разбирательству Банк России. Предмет и основания исковых требований на данный момент не уточняются.
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Американский и транснациональный инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.
"Дж.П. Морган Банк Интернешнл" предоставляет финансовые и банковские услуги для юрлиц, включая открытие и ведение банковских счетов, конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, депозитарное обслуживание, торговое финансирование. Физлицам услуг не оказывает.
Commerzbank – один из крупнейших банков Германии.
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