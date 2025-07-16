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Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер - РИА Новости, 16.07.2025
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17:43 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер - РИА Новости, 16.07.2025
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер
Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта, заявил в среду в ходе встречи с... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:43:00+03:00
2025-07-16T17:43:00+03:00
в мире
иран
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ближний восток
али хаменеи
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта, заявил в среду в ходе встречи с представителями судебной системы Ирана верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. "Военная база США, которую атаковал Иран, была критически важна (для Вашингтона - ред.) на всем Ближнем Востоке. Масштабы сокрушительного удара Ирана по этой базе станут очевидными, как только будет снята цензура с этих новостей. Конечно, Соединенным Штатам и другим странам можно нанести ещё больший удар", - сказал Хаменеи, его слова опубликованы на сайте верховного лидера Ирана. Хаменеи также подчеркнул, что Иран никогда не будет подходить "с позиции слабой стороны". По его словам, Иран обладает всеми необходимыми инструментами и будет успешен как в дипломатической, так и в военной сфере. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250714/iran-2029081195.html
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в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер

Хаменеи: Иран может нанести США удар сильнее, чем во время конфликта с Израилем

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта, заявил в среду в ходе встречи с представителями судебной системы Ирана верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи.
"Военная база США, которую атаковал Иран, была критически важна (для Вашингтона - ред.) на всем Ближнем Востоке. Масштабы сокрушительного удара Ирана по этой базе станут очевидными, как только будет снята цензура с этих новостей. Конечно, Соединенным Штатам и другим странам можно нанести ещё больший удар", - сказал Хаменеи, его слова опубликованы на сайте верховного лидера Ирана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Иран не пойдет на переговоры с США в условиях отказа от обогащения урана
14 июля, 17:53
Хаменеи также подчеркнул, что Иран никогда не будет подходить "с позиции слабой стороны". По его словам, Иран обладает всеми необходимыми инструментами и будет успешен как в дипломатической, так и в военной сфере.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
МИД опроверг данные Axios о позиции России по ядерной сделке Ирана и США
13 июля, 13:42
 
В миреИранСШАБлижний ВостокАли ХаменеиДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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