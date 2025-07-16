https://ria.ru/20250716/iran-2029532567.html

Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер

Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер - РИА Новости, 16.07.2025

Иран может нанести еще более сильный удар по США, заявил верховный лидер

Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта, заявил в среду в ходе встречи с... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:43:00+03:00

2025-07-16T17:43:00+03:00

2025-07-16T17:43:00+03:00

в мире

иран

сша

ближний восток

али хаменеи

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 16 июл – РИА Новости. Иран способен нанести США и "другим" странам еще более сильный удар, чем это было во время ирано-израильского конфликта, заявил в среду в ходе встречи с представителями судебной системы Ирана верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи. "Военная база США, которую атаковал Иран, была критически важна (для Вашингтона - ред.) на всем Ближнем Востоке. Масштабы сокрушительного удара Ирана по этой базе станут очевидными, как только будет снята цензура с этих новостей. Конечно, Соединенным Штатам и другим странам можно нанести ещё больший удар", - сказал Хаменеи, его слова опубликованы на сайте верховного лидера Ирана. Хаменеи также подчеркнул, что Иран никогда не будет подходить "с позиции слабой стороны". По его словам, Иран обладает всеми необходимыми инструментами и будет успешен как в дипломатической, так и в военной сфере. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250714/iran-2029081195.html

https://ria.ru/20250713/mid-2028863123.html

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в мире, иран, сша, ближний восток, али хаменеи, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте