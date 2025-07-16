https://ria.ru/20250716/iran-2029345452.html

США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ

США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025

США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ

Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T00:02:00+03:00

2025-07-16T00:02:00+03:00

2025-07-16T09:02:00+03:00

сша

иран

в мире

франция

германия

великобритания

марко рубио

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022705096_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_841699550ceb92db7da558fbce516a7e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с Исламской Республики санкции будут восстановлены, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.Как сообщает издание, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились об этом в ходе телефонного разговора в понедельник.Если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, три европейские страны планируют активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029252944.html

сша

иран

франция

германия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, иран, в мире, франция, германия, великобритания, марко рубио, оон