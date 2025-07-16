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США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
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00:02 16.07.2025 (обновлено: 09:02 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/iran-2029345452.html
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ - РИА Новости, 16.07.2025
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ
Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:02:00+03:00
2025-07-16T09:02:00+03:00
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иран
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с Исламской Республики санкции будут восстановлены, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.Как сообщает издание, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились об этом в ходе телефонного разговора в понедельник.Если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, три европейские страны планируют активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029252944.html
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сша, иран, в мире, франция, германия, великобритания, марко рубио, оон
США, Иран, В мире, Франция, Германия, Великобритания, Марко Рубио, ООН
США и ЕС установили крайний срок для достижения сделки с Ираном, пишут СМИ

Axios: США и ЕС установили конец августа крайним сроком для сделки с Ираном

© AP Photo / Vahid SalemiВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Соединенные Штаты, Франция, Германия и Великобритания решили установить конец августа в качестве крайнего срока для достижения ядерного соглашения с Ираном, в противном случае ранее снятые с Исламской Республики санкции будут восстановлены, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Как сообщает издание, госсекретарь США Марко Рубио и министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились об этом в ходе телефонного разговора в понедельник.
Если новое соглашение не будет достигнуто к этому сроку, три европейские страны планируют активировать механизм автоматического возобновления всех санкций Совета Безопасности ООН, снятых в рамках сделки с Ираном 2015 года.
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