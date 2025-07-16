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В Подмосковье повысили выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов - РИА Новости, 16.07.2025
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Новости Подмосковья
 
19:03 16.07.2025 (обновлено: 19:09 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/invalidnost-2029549226.html
В Подмосковье повысили выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов
В Подмосковье повысили выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов - РИА Новости, 16.07.2025
В Подмосковье повысили выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов
Правительство Московской области активно поддерживает граждан с инвалидностью, внедряя комплекс мероприятий, облегчающих повседневную жизнь таких людей. Одним... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T19:03:00+03:00
2025-07-16T19:09:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство Московской области активно поддерживает граждан с инвалидностью, внедряя комплекс мероприятий, облегчающих повседневную жизнь таких людей. Одним из важных шагов стало значительное увеличение размера компенсации на приобретение реабилитационных медицинских приспособлений, написал 360.ru.Так, выплата на специализированную медицинскую кровать увеличилась вдвое и достигла суммы в 32 907 рублей. Компенсация на электрические подъемники для ванн выросла на 17% и составила 35 991 рубль.Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул, что ежегодно поддержкой пользуются около трех тысяч жителей региона."Ежегодно этой мерой поддержки пользуются около трех тысяч наших жителей. Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий", – сказал он.Процесс назначения компенсаций упрощен до максимума: денежные выплаты предоставляются автоматически, гражданам достаточно лишь подтвердить заявление в личном кабинете портала госуслуг. При отсутствии автоматического формирования документа заявитель имеет возможность подать заявку вручную.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье повысили выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов

© РИА Новости / Алексей ФилипповОпознавательный знак "Инвалид" под стеклом припаркованного автомобиля
Опознавательный знак Инвалид под стеклом припаркованного автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Правительство Московской области активно поддерживает граждан с инвалидностью, внедряя комплекс мероприятий, облегчающих повседневную жизнь таких людей. Одним из важных шагов стало значительное увеличение размера компенсации на приобретение реабилитационных медицинских приспособлений, написал 360.ru.
Так, выплата на специализированную медицинскую кровать увеличилась вдвое и достигла суммы в 32 907 рублей. Компенсация на электрические подъемники для ванн выросла на 17% и составила 35 991 рубль.
Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин подчеркнул, что ежегодно поддержкой пользуются около трех тысяч жителей региона.
«
"Ежегодно этой мерой поддержки пользуются около трех тысяч наших жителей. Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий", – сказал он.
Процесс назначения компенсаций упрощен до максимума: денежные выплаты предоставляются автоматически, гражданам достаточно лишь подтвердить заявление в личном кабинете портала госуслуг. При отсутствии автоматического формирования документа заявитель имеет возможность подать заявку вручную.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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