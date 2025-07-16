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В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать - РИА Новости, 16.07.2025
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15:46 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/internat-2029498760.html
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать - РИА Новости, 16.07.2025
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать
Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:46:00+03:00
2025-07-16T15:46:00+03:00
происшествия
еврейская автономная область
россия
биробиджан
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих пациентов в строительстве дачного дома, сообщает прокуратура региона. &quot;В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната&quot;, - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал подопечных интерната к выполнению работ по благоустройству и строительству принадлежащего ему дачного дома. Должностному лицу было достоверно известно, что граждане страдают психическими заболеваниями, находятся в беспомощном состоянии, признаны недееспособными и не понимают в силу своего заболевания характер и значение совершаемых с ними действий. Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250709/ingushetija-2028170867.html
еврейская автономная область
россия
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происшествия, еврейская автономная область, россия, биробиджан
Происшествия, Еврейская автономная область, Россия, Биробиджан
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать

В ЕАО будут судить заставлявшего пациентов строить ему дачу директора интерната

© Фото : Прокуратура Еврейской автономной области/TelegramБиробиджанский психоневрологический интернат
Биробиджанский психоневрологический интернат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Прокуратура Еврейской автономной области/Telegram
Биробиджанский психоневрологический интернат
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих пациентов в строительстве дачного дома, сообщает прокуратура региона.
«

"В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал подопечных интерната к выполнению работ по благоустройству и строительству принадлежащего ему дачного дома. Должностному лицу было достоверно известно, что граждане страдают психическими заболеваниями, находятся в беспомощном состоянии, признаны недееспособными и не понимают в силу своего заболевания характер и значение совершаемых с ними действий.
Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.
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