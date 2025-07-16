https://ria.ru/20250716/internat-2029498760.html

В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать

В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать - РИА Новости, 16.07.2025

В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать

Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:46:00+03:00

2025-07-16T15:46:00+03:00

2025-07-16T15:46:00+03:00

происшествия

еврейская автономная область

россия

биробиджан

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих пациентов в строительстве дачного дома, сообщает прокуратура региона. "В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал подопечных интерната к выполнению работ по благоустройству и строительству принадлежащего ему дачного дома. Должностному лицу было достоверно известно, что граждане страдают психическими заболеваниями, находятся в беспомощном состоянии, признаны недееспособными и не понимают в силу своего заболевания характер и значение совершаемых с ними действий. Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20250709/ingushetija-2028170867.html

еврейская автономная область

россия

биробиджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, еврейская автономная область, россия, биробиджан