https://ria.ru/20250716/internat-2029498760.html
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать - РИА Новости, 16.07.2025
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать
Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:46:00+03:00
2025-07-16T15:46:00+03:00
2025-07-16T15:46:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих пациентов в строительстве дачного дома, сообщает прокуратура региона. "В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.По данным следствия, с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал подопечных интерната к выполнению работ по благоустройству и строительству принадлежащего ему дачного дома. Должностному лицу было достоверно известно, что граждане страдают психическими заболеваниями, находятся в беспомощном состоянии, признаны недееспособными и не понимают в силу своего заболевания характер и значение совершаемых с ними действий. Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности). Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20250709/ingushetija-2028170867.html
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РИА Новости
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происшествия, еврейская автономная область, россия, биробиджан
Происшествия, Еврейская автономная область, Россия, Биробиджан
В ЕАО будут судить директора интерната, заставлявшего пациентов работать
В ЕАО будут судить заставлявшего пациентов строить ему дачу директора интерната
ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Директор психоневрологического интерната в ЕАО предстанет перед судом за превышение должностных полномочий – по версии следствия, он использовал труд своих пациентов в строительстве дачного дома, сообщает прокуратура региона.
«
"В Еврейской автономной области прокуратура направила в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий директором психоневрологического интерната", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с 2023 по 2024 годы директор учреждения привлекал подопечных интерната к выполнению работ по благоустройству и строительству принадлежащего ему дачного дома. Должностному лицу было достоверно известно, что граждане страдают психическими заболеваниями, находятся в беспомощном состоянии, признаны недееспособными и не понимают в силу своего заболевания характер и значение совершаемых с ними действий.
Он обвиняется по пункту "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в Биробиджанский районный суд ЕАО для рассмотрения по существу.