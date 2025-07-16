https://ria.ru/20250716/infektsiya-2029422963.html
СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов
СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов - РИА Новости, 16.07.2025
СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов
В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:59:00+03:00
2025-07-16T11:59:00+03:00
2025-07-16T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет "Коммерсантъ"."Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан", — говорится в публикации.Отмечается, что раньше болезнь в основном была распространена среди детей, но теперь ею все чаще болеют взрослые, и риск летального исхода высок.Менингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Попав в организм, бактерия образует капсулу в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.Инфекция циркулирует в популяции круглый год. Однако обычно уровень заболеваемости растет с февраля по апрель.Чаще всего первые симптомы появляются через один-три дня. Резко поднимается температура (до 38-39 градусов), воспаляются миндалины и носоглотка. Классический симптом менингококковой инфекции — острая головная боль и перенапряжение мышц, вплоть до судорог.
https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html
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СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов
"Ъ": в России растет заболеваемость менингококковой инфекцией из-за мигрантов
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет "Коммерсантъ"
.
"Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан", — говорится в публикации.
Отмечается, что раньше болезнь в основном была распространена среди детей, но теперь ею все чаще болеют взрослые, и риск летального исхода высок.
Менингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Попав в организм, бактерия образует капсулу в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.
Инфекция циркулирует в популяции круглый год. Однако обычно уровень заболеваемости растет с февраля по апрель.
Чаще всего первые симптомы появляются через один-три дня. Резко поднимается температура (до 38-39 градусов), воспаляются миндалины и носоглотка. Классический симптом менингококковой инфекции — острая головная боль и перенапряжение мышц, вплоть до судорог.