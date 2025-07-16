https://ria.ru/20250716/infektsiya-2029422963.html

СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов

СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов - РИА Новости, 16.07.2025

СМИ сообщили о вспышке опасной болезни в России из-за мигрантов

В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:59:00+03:00

2025-07-16T11:59:00+03:00

2025-07-16T19:17:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590867206_0:291:3097:2033_1920x0_80_0_0_bb5d003c6b3307bdc21f8814b593229f.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В России зафиксировали рост заболеваемости менингококковой инфекцией, пишет "Коммерсантъ"."Врачи считают, что причина — в трудовой миграции. Они призывают ввести обязательную вакцинацию от менингококковой инфекции для всех детей и подростков и требуют обязать работодателей прививать приглашенных ими иностранных граждан", — говорится в публикации.Отмечается, что раньше болезнь в основном была распространена среди детей, но теперь ею все чаще болеют взрослые, и риск летального исхода высок.Менингококковую инфекцию вызывает Neisseria meningitidis. Попав в организм, бактерия образует капсулу в носоглотке человека, поэтому основной путь передачи — воздушно-капельный.Инфекция циркулирует в популяции круглый год. Однако обычно уровень заболеваемости растет с февраля по апрель.Чаще всего первые симптомы появляются через один-три дня. Резко поднимается температура (до 38-39 градусов), воспаляются миндалины и носоглотка. Классический симптом менингококковой инфекции — острая головная боль и перенапряжение мышц, вплоть до судорог.

https://ria.ru/20230707/infektsiya-1882694450.html

https://ria.ru/20250624/nauka-2024860281.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия