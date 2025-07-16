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Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле - РИА Новости, 16.07.2025

Хуситы заявили, что атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле при помощи... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:11:00+03:00

2025-07-16T23:11:00+03:00

2025-07-16T23:11:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ДОХА, 16 июл - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало аэропорт Бен-Гурион в Израиле при помощи баллистической ракеты и беспилотника. "Войска йеменских вооружённых сил провели качественную военную операцию по аэропорту Лод (Бен-Гурион - ред.) в оккупированном районе Яффо, запустив баллистическую ракету "Зульфикар". Операция успешно достигла цели... остановив работу аэропорта", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их Telegram-канале. Также они сообщили, что атаковали с использованием четырёх беспилотников этот же аэропорт, военную цель Израиля в пустыне Негев и аэропорт в Эйлате на юге страны.

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в мире, израиль, йемен, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году