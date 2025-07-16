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Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 16.07.2025
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Омская область
 
07:55 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/hotsenko-2029373941.html
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 16.07.2025
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:55:00+03:00
2025-07-16T07:55:00+03:00
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омская область
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виталий хоценко
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Рабочая встреча губернатора Омской области с министром финансов Российской Федерации состоялась в Москве. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, а также своевременному финансированию первоочередных обязательств перед жителями региона. "В ходе встречи рассмотрены ключевые вопросы исполнения регионального бюджета, перспективы дальнейшего финансового развития области и поддержка приоритетных проектов со стороны федерального центра", - сообщили в пресс-службе. Также губернатор и министр обсудили реализацию финансово емких проектов, таких как строительство аэропорта "Омск – Федоровка", требующих поддержки со стороны федеральных органов власти. "Ключевая задача – обеспечить сбалансированность бюджета и исполнение социальных обязательств. Рассчитываем на поддержку федерального центра", – подчеркнул Хоценко. Губернатор добавил, что работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена. Поддержку окажут профильные министерства и ведомства.
https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html
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экономика, омская область, россия, москва, виталий хоценко, антон силуанов
Омская область , Экономика, Омская область, Россия, Москва, Виталий Хоценко, Антон Силуанов
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области

Губернатор Хоценко обсудил с министром финансов Силуановым исполнение бюджета

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Виталий Хоценко. Архивное фото
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Рабочая встреча губернатора Омской области с министром финансов Российской Федерации состоялась в Москве. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, а также своевременному финансированию первоочередных обязательств перед жителями региона.
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"В ходе встречи рассмотрены ключевые вопросы исполнения регионального бюджета, перспективы дальнейшего финансового развития области и поддержка приоритетных проектов со стороны федерального центра", - сообщили в пресс-службе.
Также губернатор и министр обсудили реализацию финансово емких проектов, таких как строительство аэропорта "Омск – Федоровка", требующих поддержки со стороны федеральных органов власти.
"Ключевая задача – обеспечить сбалансированность бюджета и исполнение социальных обязательств. Рассчитываем на поддержку федерального центра", – подчеркнул Хоценко.
Губернатор добавил, что работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена. Поддержку окажут профильные министерства и ведомства.
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Омская областьЭкономикаОмская областьРоссияМоскваВиталий ХоценкоАнтон Силуанов
 
 
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