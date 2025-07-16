https://ria.ru/20250716/hotsenko-2029373941.html

Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области

Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 16.07.2025

Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:55:00+03:00

2025-07-16T07:55:00+03:00

2025-07-16T07:55:00+03:00

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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Рабочая встреча губернатора Омской области с министром финансов Российской Федерации состоялась в Москве. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, а также своевременному финансированию первоочередных обязательств перед жителями региона. "В ходе встречи рассмотрены ключевые вопросы исполнения регионального бюджета, перспективы дальнейшего финансового развития области и поддержка приоритетных проектов со стороны федерального центра", - сообщили в пресс-службе. Также губернатор и министр обсудили реализацию финансово емких проектов, таких как строительство аэропорта "Омск – Федоровка", требующих поддержки со стороны федеральных органов власти. "Ключевая задача – обеспечить сбалансированность бюджета и исполнение социальных обязательств. Рассчитываем на поддержку федерального центра", – подчеркнул Хоценко. Губернатор добавил, что работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена. Поддержку окажут профильные министерства и ведомства.

https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html

https://ria.ru/20250708/promyshlennost-2027816146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, омская область, россия, москва, виталий хоценко, антон силуанов