https://ria.ru/20250716/hotsenko-2029373941.html
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области - РИА Новости, 16.07.2025
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:55:00+03:00
2025-07-16T07:55:00+03:00
2025-07-16T07:55:00+03:00
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. Рабочая встреча губернатора Омской области с министром финансов Российской Федерации состоялась в Москве. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, а также своевременному финансированию первоочередных обязательств перед жителями региона. "В ходе встречи рассмотрены ключевые вопросы исполнения регионального бюджета, перспективы дальнейшего финансового развития области и поддержка приоритетных проектов со стороны федерального центра", - сообщили в пресс-службе. Также губернатор и министр обсудили реализацию финансово емких проектов, таких как строительство аэропорта "Омск – Федоровка", требующих поддержки со стороны федеральных органов власти. "Ключевая задача – обеспечить сбалансированность бюджета и исполнение социальных обязательств. Рассчитываем на поддержку федерального центра", – подчеркнул Хоценко. Губернатор добавил, что работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена. Поддержку окажут профильные министерства и ведомства.
https://ria.ru/20250711/khotsenko-2028482878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, омская область, россия, москва, виталий хоценко, антон силуанов
Омская область , Экономика, Омская область, Россия, Москва, Виталий Хоценко, Антон Силуанов
Хоценко и Силуанов обсудили исполнение бюджета Омской области
Губернатор Хоценко обсудил с министром финансов Силуановым исполнение бюджета
ОМСК, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил с министром финансов РФ Антоном Силуановым исполнение бюджета и финансирование ключевых проектов региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Рабочая встреча губернатора Омской области
с министром финансов Российской Федерации состоялась в Москве
. Особое внимание было уделено обеспечению сбалансированности доходной и расходной частей бюджета, а также своевременному финансированию первоочередных обязательств перед жителями региона.
"В ходе встречи рассмотрены ключевые вопросы исполнения регионального бюджета, перспективы дальнейшего финансового развития области и поддержка приоритетных проектов со стороны федерального центра", - сообщили в пресс-службе.
Также губернатор и министр обсудили реализацию финансово емких проектов, таких как строительство аэропорта "Омск – Федоровка", требующих поддержки со стороны федеральных органов власти.
"Ключевая задача – обеспечить сбалансированность бюджета и исполнение социальных обязательств. Рассчитываем на поддержку федерального центра", – подчеркнул Хоценко
.
Губернатор добавил, что работа по привлечению дополнительных ресурсов в регион будет продолжена. Поддержку окажут профильные министерства и ведомства.