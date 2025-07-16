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В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей - РИА Новости, 16.07.2025
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03:28 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/hakery-2029358523.html
В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей
В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей
Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей, в том числе взлом баз данных популярных интернет-сервисов, фишинг и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T03:28:00+03:00
2025-07-16T03:28:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей, в том числе взлом баз данных популярных интернет-сервисов, фишинг и поддельные приложения или зараженные вложения, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей. Один из самых распространенных - взлом баз данных популярных интернет-сервисов. Когда злоумышленники получают такие базы, содержащие хеши паролей, они начинают использовать специальные программы, чтобы расшифровать их. Особенно быстро это удается в случае с простыми паролями - они уже давно известны и собраны в радужные таблицы, которые позволяют мгновенно сопоставить хеш и исходный текст", - сказал он. По словам депутата, еще одна распространенная тактика - фишинг. "Пользователю присылают письмо, сообщение или создают фейковую страницу входа на известный сайт (например, почту или онлайн-банк), где он сам вводит свои данные. Хакеры при этом не взламывают ничего технически - человек добровольно отдает пароль, думая, что общается с официальным сервисом", - рассказал Немкин. Как отметил парламентарий, также существует вредоносное ПО, устанавливаемое на устройства незаметно - например, через поддельные приложения или зараженные вложения. Он уточнил, что такое ПО может отслеживать нажатия клавиш (кейлоггеры) или делать скриншоты, когда пользователь вводит пароль, передавая данные напрямую киберпреступникам. "Особенно уязвимы устройства без обновлений и без антивирусной защиты. Чтобы защититься, важно использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Надежный пароль должен быть длинным, содержать буквы, цифры и символы. Никогда не используйте один и тот же пароль на разных сайтах - если один сервис взломают, остальные окажутся под угрозой. Также стоит включать двухфакторную аутентификацию - она значительно снижает риск даже при утечке основного пароля", - посоветовал Немкин. По мнению парламентария, крайне важно соблюдать цифровую гигиену: не переходить по подозрительным ссылкам, обновлять программное обеспечение, устанавливать антивирус, использовать менеджеры паролей. "Будьте особенно внимательны к сайтам, где вы вводите свои данные. Современные атаки становятся всё более изощрёнными, и ваша бдительность - первое и главное средство защиты", - заключил он.
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как хакеры воруют пароли пользователей

Немкин: для защиты от хакеров важно использовать уникальные и сложные пароли

© Fotolia / Artur MarciniecКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / Artur Marciniec
Кибербезопасность. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей, в том числе взлом баз данных популярных интернет-сервисов, фишинг и поддельные приложения или зараженные вложения, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"Хакеры используют целый арсенал методов, чтобы получить доступ к паролям пользователей. Один из самых распространенных - взлом баз данных популярных интернет-сервисов. Когда злоумышленники получают такие базы, содержащие хеши паролей, они начинают использовать специальные программы, чтобы расшифровать их. Особенно быстро это удается в случае с простыми паролями - они уже давно известны и собраны в радужные таблицы, которые позволяют мгновенно сопоставить хеш и исходный текст", - сказал он.
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По словам депутата, еще одна распространенная тактика - фишинг. "Пользователю присылают письмо, сообщение или создают фейковую страницу входа на известный сайт (например, почту или онлайн-банк), где он сам вводит свои данные. Хакеры при этом не взламывают ничего технически - человек добровольно отдает пароль, думая, что общается с официальным сервисом", - рассказал Немкин.
Как отметил парламентарий, также существует вредоносное ПО, устанавливаемое на устройства незаметно - например, через поддельные приложения или зараженные вложения. Он уточнил, что такое ПО может отслеживать нажатия клавиш (кейлоггеры) или делать скриншоты, когда пользователь вводит пароль, передавая данные напрямую киберпреступникам.
«
"Особенно уязвимы устройства без обновлений и без антивирусной защиты. Чтобы защититься, важно использовать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта. Надежный пароль должен быть длинным, содержать буквы, цифры и символы. Никогда не используйте один и тот же пароль на разных сайтах - если один сервис взломают, остальные окажутся под угрозой. Также стоит включать двухфакторную аутентификацию - она значительно снижает риск даже при утечке основного пароля", - посоветовал Немкин.
По мнению парламентария, крайне важно соблюдать цифровую гигиену: не переходить по подозрительным ссылкам, обновлять программное обеспечение, устанавливать антивирус, использовать менеджеры паролей.
"Будьте особенно внимательны к сайтам, где вы вводите свои данные. Современные атаки становятся всё более изощрёнными, и ваша бдительность - первое и главное средство защиты", - заключил он.
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