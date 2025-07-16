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В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине - РИА Новости, 16.07.2025
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16:29 16.07.2025 (обновлено: 22:39 16.07.2025)
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В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине
В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине - РИА Новости, 16.07.2025
В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине
Избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн, написала в соцсети X конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин... РИА Новости, 16.07.2025
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в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн, написала в соцсети X конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин. "Финансирование войны и иностранных государств - это не то, за что мы голосовали!!! И Америка финансирует НАТО, так что, если НАТО покупает американское оружие, мы ВСЕ РАВНО ПЛАТИМ ЗА ЭТО!!!" — говорится в публикации. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html
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в мире, украина, дональд трамп, нато, сша
В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО, США
В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине

Конгрессвуман Грин: избиратели Трампа голосовали против финансирования войн

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн, написала в соцсети X конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин.

"Финансирование войны и иностранных государств - это не то, за что мы голосовали!!! И Америка финансирует НАТО, так что, если НАТО покупает американское оружие, мы ВСЕ РАВНО ПЛАТИМ ЗА ЭТО!!!" — говорится в публикации.
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Вчера, 09:42
Заявление Трампа

В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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