https://ria.ru/20250716/grin-2029507628.html

В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине

В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине - РИА Новости, 16.07.2025

В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине

Избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн, написала в соцсети X конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Избиратели президента США Дональда Трампа голосовали против финансирования войн, написала в соцсети X конгрессвуман-республиканка Марджори Тейлор Грин. "Финансирование войны и иностранных государств - это не то, за что мы голосовали!!! И Америка финансирует НАТО, так что, если НАТО покупает американское оружие, мы ВСЕ РАВНО ПЛАТИМ ЗА ЭТО!!!" — говорится в публикации. Заявление Трампа В понедельник глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. Одновременно с этим он поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

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в мире, украина, дональд трамп, нато, сша