https://ria.ru/20250716/gossluzhba-2029354408.html

В России изменятся правила поступления на госслужбу

В России изменятся правила поступления на госслужбу - РИА Новости, 16.07.2025

В России изменятся правила поступления на госслужбу

Требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России изменятся с 1 января 2026 года, следует РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T02:24:00+03:00

2025-07-16T02:24:00+03:00

2025-07-16T02:24:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Требования к оформлению личной фотографии на анкету для поступающих на государственную или муниципальную службу в России изменятся с 1 января 2026 года, следует из документов правительства РФ. В документах отмечается, что голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом на фотографию, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения. Глаза владельца анкеты должны быть открытыми, не заслоненными волосами. При этом допускается и фотография в темных очках или с повязкой на глазах, но только по медицинским показаниям. Закрепляется также формат и объем файла с фотографией в анкете: она должна быть выполнена в формате JPEG, JPG, PNG или BMP и "весить" не более десяти мегабайт. Кроме того, фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм. Документ также определяет, что храниться данные анкет будут в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива. Минцифры России предстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января следующего года.

https://ria.ru/20250612/geroi-2022517299.html

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия