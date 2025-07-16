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Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на открытие своего дела
Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на открытие своего дела - РИА Новости, 16.07.2025
Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на открытие своего дела
Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на запуск своего дела после успешной защиты бизнес-планов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:09:00+03:00
2025-07-16T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на запуск своего дела после успешной защиты бизнес-планов, сообщает пресс-служба правительства региона.Так, участники программы господдержки в организации предпринимательской деятельности разработали и успешно защитили свои бизнес-планы при поддержке Кадрового центра Севастополя. Начинающие предприниматели потратят средства на кузовной ремонт и детейлинг автомобилей, услуги детского центра развития, бюро недвижимости, образовательный центр, сопровождение винной индустрии Крыма и продажи сопутствующих аксессуаров. Программа господдержки в организации предпринимательской деятельности направлена на развитие малого бизнеса и реализуется по национальному проекту "Кадры".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , севастополь, республика крым
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Севастополь, Республика Крым
Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на открытие своего дела
Защитившие бизнес-планы севастопольцы получат 200 тысяч рублей на открытие дела
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Восемь севастопольцев получат по 200 тысяч рублей на запуск своего дела после успешной защиты бизнес-планов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, участники программы господдержки в организации предпринимательской деятельности разработали и успешно защитили свои бизнес-планы при поддержке Кадрового центра Севастополя.
Начинающие предприниматели потратят средства на кузовной ремонт и детейлинг автомобилей, услуги детского центра развития, бюро недвижимости, образовательный центр, сопровождение винной индустрии Крыма и продажи сопутствующих аксессуаров.
Программа господдержки в организации предпринимательской деятельности направлена на развитие малого бизнеса и реализуется по национальному проекту "Кадры".