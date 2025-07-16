https://ria.ru/20250716/gosduma-2029578461.html
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте - РИА Новости, 16.07.2025
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте
Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:59:00+03:00
2025-07-16T22:59:00+03:00
2025-07-16T22:59:00+03:00
госдума рф
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об уголовной ответственности за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах – второе чтение", - сообщил источник.
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020359642.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_555:0:2964:1807_1920x0_80_0_0_bdfbebffc3b6ccd613ea13fe7501dcd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте
Госдума 17 июля рассмотрит закон о наказании за торговлю доступом к чужой почте