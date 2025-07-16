https://ria.ru/20250716/gosduma-2029578461.html

Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте

Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте - РИА Новости, 16.07.2025

Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте

Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:59:00+03:00

2025-07-16T22:59:00+03:00

2025-07-16T22:59:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об уголовной ответственности за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах – второе чтение", - сообщил источник.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020359642.html

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