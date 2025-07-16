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Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте - РИА Новости, 16.07.2025
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22:59 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029578461.html
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте - РИА Новости, 16.07.2025
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте
Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:59:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. "Пленарное заседание 17 июля... Об уголовной ответственности за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах – второе чтение", - сообщил источник.
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госдума рф, общество, россия
Госдума РФ, Общество, Россия
Госдума рассмотрит проект о наказании за торговлю доступом к чужой почте

Госдума 17 июля рассмотрит закон о наказании за торговлю доступом к чужой почте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовном наказании за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
"Пленарное заседание 17 июля... Об уголовной ответственности за торговлю доступом к чужой электронной почте и аккаунтам на Госуслугах – второе чтение", - сообщил источник.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуму внесут проект о создании кнопки безопасности на "Госуслугах"
2 июня, 01:06
 
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