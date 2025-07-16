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В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород
В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород
Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T17:00:00+03:00
2025-07-16T17:00:00+03:00
2025-07-16T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак опасных пород, которая в том числе предусматривает наличие справки от психиатра, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую… наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного", - сказано в письме. Также предлагается обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула. По мнению депутата, принятие таких мер создаст условия, при которых обладатели потенциально опасных пород будут осознанно подходить к владению животным, а безопасность граждан, особенно в общественных местах, будет надёжно защищена. В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что вопрос безопасности граждан — один из приоритетов законодательной работы. "Именно поэтому я обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ с предложением ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере", - сказал политик.
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общество, россия, амир хамитов, госдума рф
Общество, Россия, Амир Хамитов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород
Депутат Хамитов предложил ввести лицензию для владельцев собак опасных пород
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак опасных пород, которая в том числе предусматривает наличие справки от психиатра, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую… наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного", - сказано в письме.
Также предлагается обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула.
По мнению депутата, принятие таких мер создаст условия, при которых обладатели потенциально опасных пород будут осознанно подходить к владению животным, а безопасность граждан, особенно в общественных местах, будет надёжно защищена.
В беседе с РИА Новости Хамитов
отметил, что вопрос безопасности граждан — один из приоритетов законодательной работы. "Именно поэтому я обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ
с предложением ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере", - сказал политик.