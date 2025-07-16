https://ria.ru/20250716/gosduma-2029518377.html

В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуме предложили ввести лицензию для владельцев собак опасных пород

Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T17:00:00+03:00

2025-07-16T17:00:00+03:00

2025-07-16T17:00:00+03:00

общество

россия

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди") направил обращение министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести обязательную лицензию для владельцев собак опасных пород, которая в том числе предусматривает наличие справки от психиатра, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым ввести обязательную лицензию для владельцев собак потенциально опасных пород, предусматривающую… наличие справки от психиатра, подтверждающей, что гражданин психически здоров и способен адекватно контролировать поведение животного", - сказано в письме. Также предлагается обязательное прохождение экзамена по основам безопасности обращения с собакой опасной породы, основам дрессировки, ответственности владельца и правилам выгула. По мнению депутата, принятие таких мер создаст условия, при которых обладатели потенциально опасных пород будут осознанно подходить к владению животным, а безопасность граждан, особенно в общественных местах, будет надёжно защищена. В беседе с РИА Новости Хамитов отметил, что вопрос безопасности граждан — один из приоритетов законодательной работы. "Именно поэтому я обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ с предложением ввести обязательное лицензирование для владельцев собак потенциально опасных пород. Такие меры направлены не против владельцев животных, а за безопасность общества в целом. Важно, чтобы человек, решивший завести такую собаку, был готов нести за неё ответственность в полной мере", - сказал политик.

https://ria.ru/20250716/rossija-2029430690.html

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общество, россия, амир хамитов, госдума рф