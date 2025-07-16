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В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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10:13 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029393717.html
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:13:00+03:00
2025-07-16T10:13:00+03:00
андрей луговой
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski &amp; Rozen на причастность финансирования ВСУ. Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski &amp; Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. "Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski &amp; Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ. "Если выяснится, что Zielinski &amp; Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250704/fsb-2027121276.html
РИА Новости
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андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф
Андрей Луговой, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ

В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию.
"Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ.
"Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.
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Андрей ЛуговойВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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