https://ria.ru/20250716/gosduma-2029393717.html
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ
Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:13:00+03:00
2025-07-16T10:13:00+03:00
2025-07-16T10:13:00+03:00
андрей луговой
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ. Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. "Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале. По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ. "Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250704/fsb-2027121276.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_111:0:895:588_1920x0_80_0_0_feab7adacdc51f70063b2e5f9bf1a66b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф
Андрей Луговой, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность к ВСУ
В ГД попросили проверить Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.
Ранее в СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине
поддерживает ВСУ
и отсылает на передовую свою продукцию.
"Насколько правомерен и отвечает интересам национальной безопасности бизнес Zielinski & Rozen? Направил депутатский запрос с просьбой дать правовую оценку деятельности компании и принять меры в ее отношении", - написал он в своем Telegram-канале
.
По словам депутата, прокуратуре предстоит выяснить, насколько правдива информация о том, что парфюмеры регулярно поставляют свою продукцию украинским боевикам на восточном и сумском направлениях и что из сверхприбыли в 6,8 миллиарда рублей часть средств компания направляет на финансирование и обеспечение ВСУ.
"Если выяснится, что Zielinski & Rozen на самом деле поддерживали и снабжали ВСУ, компании не уйти от ответственности. Бизнесменам-лицемерам грозит, как минимум, потеря производств и огромного рынка сбыта в России", - заключил парламентарий.