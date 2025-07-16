https://ria.ru/20250716/gosduma-2029361192.html

В Госдуме предложили выделить землю на Байкале для участников СВО

В Госдуме предложили выделить землю на Байкале для участников СВО - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуме предложили выделить землю на Байкале для участников СВО

Депутаты Госдумы в рамках подготовки законопроекта о сплошных лесных рубках на Байкале ко второму чтению предлагают законодательно закрепить возможность... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T04:12:00+03:00

2025-07-16T04:12:00+03:00

2025-07-16T04:12:00+03:00

общество

байкал

россия

александр якубовский

госдума рф

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы в рамках подготовки законопроекта о сплошных лесных рубках на Байкале ко второму чтению предлагают законодательно закрепить возможность передачи в собственность земельных участков для участников СВО, многодетных семей и других категорий граждан в границах тех населенных пунктов, где они проживают, в частности, на территории Байкальской природной зоны, сообщил РИА Новости соавтор инициативы, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла данный законопроект в палату парламента в июне 2023 года, далее он был принят Думой в первом чтении в июле того же года. Документом предлагается установить перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений. Перечень включает сооружения инженерной защиты территорий и объектов, объекты систем коммунальной инфраструктуры, необходимые для обеспечения функционирования населенных пунктов и особой экономической зоны "Ворота Байкала", автомобильные дороги соответствующего значения, противопожарные разрывы и линейные объекты. Восьмого июля 2025 года пресс-служба Минприроды РФ сообщила, что кабмин РФ одобрил ко второму чтению поправки, которые позволят проводить сплошные рубки на прилегающей к озеру территории, но только на определенных участках, где есть погибшие деревья, пострадавшие от болезней, вредителей или вследствие лесных пожаров. "Мы договорились продолжить работу по донастройке земельного и лесного законодательства. В центре внимания находятся вопросы социальной справедливости и жизнеобеспечения людей, проживающих на территории Байкальской природной зоны (БПЗ). Речь идет, в первую очередь, о законодательном закреплении возможности передачи в собственность земельных участков для участников СВО, многодетных семей и других категорий граждан в границах тех населенных пунктов, где они проживают", - сказал он. Парламентарий уточнил, что в настоящее время такой оборот фактически ограничен действующим законом "Об охране озера Байкал" - в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории запрещено любое капитальное строительство, а также перевод земель лесного фонда в другую категорию, что делает невозможной передачу участков в собственность - даже если речь идет о землях в границах населенных пунктов. Якубовский отметил, что также отсутствует механизм разграничения категорий земель внутри ЦЭЗ, что юридически блокирует оформление прав на землю даже для льготных категорий граждан, включая участников СВО и многодетных. "Поправки как раз и направлены на устранение этого пробела, с сохранением экологических ограничений, но с возможностью выделения участков в пределах существующих населенных пунктов", - подчеркнул он. Якубовский добавил, что в рамках обсуждения поправок к законопроекту ко второму чтению важной темой является обеспечение жителей ЦЭЗ БПЗ дровами. "Сегодня в ряде населенных пунктов непонятно, где и как людям брать древесину для отопления, особенно в отдаленных селах. Мы ставим задачу четко прописать в законе механизм устойчивого, легального и безопасного обеспечения местных жителей дровяными ресурсами. Люди, живущие на Байкале, не должны страдать от отсутствия базовой возможности обогреть дом зимой. Закон должен защищать природу, но и давать людям право на нормальную жизнь", - заключил он.

https://ria.ru/20250715/gd-2029232823.html

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007086340.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, байкал, россия, александр якубовский, госдума рф, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)