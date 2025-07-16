https://ria.ru/20250716/gosduma-2029349350.html

В Госдуму внесут проект о земельной компенсации многодетным семьям

В Госдуму внесут проект о земельной компенсации многодетным семьям - РИА Новости, 16.07.2025

В Госдуму внесут проект о земельной компенсации многодетным семьям

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать многодетным семьям... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T01:07:00+03:00

2025-07-16T01:07:00+03:00

2025-07-16T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается выплачивать многодетным семьям компенсации не менее одного миллиона рублей вместо земельного участка, который государство должно предоставлять им для строительства жилья, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что согласно действующему законодательству, лица, имеющие трех и более детей, вправе бесплатно получить земельный участок, в соответствии с законодательством субъекта России, а также взамен предоставления земельного участка могут быть предусмотрены иные меры социальной поддержки. Проектом предлагается зафиксировать возможность денежной компенсации на федеральном уровне, чтобы обеспечить доступность данной меры поддержки и определить денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Комментируя инициативу, Миронов рассказал РИА Новости, что такие участки выделяют регионы и чаще всего это земли в неудобных местах, без коммуникаций и далеко от населенных пунктов. "Прикинув затраты на строительство дома и приведение участка в порядок, люди понимают, что стоить все это будет дорого, и отказываются от земли. В этом случае некоторые регионы выплачивают им компенсацию в размере 200-250 тысяч рублей, а мы предлагаем распространить этот опыт на всю страну, увеличив размер выплат в несколько раз", - сказал лидер партии. Он сообщил, что перед внесением законопроекта эксперты провели анализ рынка земельных участков и пришли к выводу, что размер компенсации должен составить не менее одного миллиона рублей. Финансировать программу, по его словам, предлагается за счет федерального бюджета, а правительству России дать возможность устанавливать порядок предоставления единовременной денежной выплаты. "Главная цель - сделать поддержку многодетных доступнее. Поиск подходящего земельного участка часто превращается в сложный процесс. Денежная компенсация - здравая альтернатива, которая позволит семьям самостоятельно решить, как лучше использовать эти средства. Например, улучшить жилищные условия или направить деньги на другие важные нужды", - отметил Гусев в беседе с РИА Новости.

https://ria.ru/20250519/gosduma-2017741309.html

https://ria.ru/20250415/gosduma-2011275727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

госдума рф, общество, россия, многодетные семьи