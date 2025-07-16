https://ria.ru/20250716/gosdep-2029581783.html

Трамп терпелив в вопросе урегулирования на Украине, заявили в Госдепе

Трамп терпелив в вопросе урегулирования на Украине, заявили в Госдепе - РИА Новости, 16.07.2025

Трамп терпелив в вопросе урегулирования на Украине, заявили в Госдепе

Президент США Дональд Трамп терпеливо настроен в отношении процесса урегулирования конфликта на Украине, но не в ущерб своей собственной позиции по данному... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:30:00+03:00

2025-07-16T23:30:00+03:00

2025-07-16T23:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп терпеливо настроен в отношении процесса урегулирования конфликта на Украине, но не в ущерб своей собственной позиции по данному вопросу, заявила в среду официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Россия видит, что он (Трамп - ред.) терпеливый человек, но не в ущерб своему видению и его реализации", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя заявленный президентом США срок в 50 дней на прекращение огня. Брюс добавила, что глава Белого дома "вечный оптимист" в том, что касается дипломатии, но в то же время является и реалистом. "Мир видел, как видел и Иран", - подчеркнула представитель американского ведомства. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, государственный департамент сша