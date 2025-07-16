https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029395785.html
В Горловке число пострадавших при обстреле ВСУ увеличилось до семи человек
В Горловке число пострадавших при обстреле ВСУ увеличилось до семи человек - РИА Новости, 16.07.2025
В Горловке число пострадавших при обстреле ВСУ увеличилось до семи человек
Число пострадавших в Горловке из-за атаки ВСУ увеличилось до семи человек, среди них ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:22:00+03:00
2025-07-16T10:22:00+03:00
2025-07-16T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029380554_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_682492772408ca4d73ee3d5a0fe5f379.jpg
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Горловке из-за атаки ВСУ увеличилось до семи человек, среди них ребенок, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненных обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до семи. Среди пострадавших - ребёнок", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в среду Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что в 3.40 мск ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029380554_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f41e2320e7dccc76fce2280df49019a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке число пострадавших при обстреле ВСУ увеличилось до семи человек
Мэр Приходько: число пострадавших в Горловке при обстреле ВСУ выросло до семи