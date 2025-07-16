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Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:26:00+03:00
2025-07-16T08:26:00+03:00
2025-07-16T09:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Ночью украинские террористы подвергли артиллерийскому удару центр Горловки. Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, ЖКХ, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
Мэр Приходько: при ночном артобстреле Горловки ВСУ повреждена инфраструктура