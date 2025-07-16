https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ

Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:26:00+03:00

2025-07-16T08:26:00+03:00

2025-07-16T09:07:00+03:00

в мире

жкх

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029380554_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_682492772408ca4d73ee3d5a0fe5f379.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Ночью украинские террористы подвергли артиллерийскому удару центр Горловки. Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол