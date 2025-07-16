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Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
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08:26 16.07.2025 (обновлено: 09:07 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029376628.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ
Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:26:00+03:00
2025-07-16T09:07:00+03:00
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько. "Ночью украинские террористы подвергли артиллерийскому удару центр Горловки. Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В мире, ЖКХ, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
Мэр Горловки рассказал о последствиях ночного обстрела со стороны ВСУ

Мэр Приходько: при ночном артобстреле Горловки ВСУ повреждена инфраструктура

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела Горловки со стороны ВСУ
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Множественные повреждения получила инфраструктура в Горловке в результате ночного артиллерийского обстрела украинскими войсками центра города, сообщил во вторник мэр Горловки Иван Приходько.
"Ночью украинские террористы подвергли артиллерийскому удару центр Горловки. Фиксируются множественные повреждения инфраструктуры", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Приходько заявлял, что из-за атаки ВСУ на Горловку ранены трое мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреЖКХГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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