https://ria.ru/20250716/gorlovka-2029370541.html
При атаке ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
При атаке ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 16.07.2025
При атаке ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:52:00+03:00
2025-07-16T06:52:00+03:00
2025-07-16T06:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
вооруженные силы украины
происшествия
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на Горловку в ДНР, один из них находится в тяжелом состоянии, повреждено здание местной больницы, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.В ночь на среду в управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки."После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии. Значительные повреждения получила государственная больница №2", - написал Приходько.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250715/svo-2029272656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, вооруженные силы украины, происшествия, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
При атаке ВСУ на Горловку пострадали три мирных жителя
При атаке ВСУ на Горловку пострадали три жителя, повреждено здание больницы