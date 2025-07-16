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Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике - РИА Новости, 16.07.2025
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Хорошие новости
 
13:01 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gnezdo-2029444684.html
Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике
Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике - РИА Новости, 16.07.2025
Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике
Российские военные по дороге из Курской в Ростовскую область нашли в бампере армейского грузовика гнездо с вылупившимися птенцами, их передали зоологам... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:01:00+03:00
2025-07-16T13:01:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Российские военные по дороге из Курской в Ростовскую область нашли в бампере армейского грузовика гнездо с вылупившимися птенцами, их передали зоологам ростовского Южного парка птиц Малинки, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова. "Во вторник ближе к вечеру к нам обратились военные. Они ехали из Курска в Ростов с гуманитарной помощью и только в дороге заметили, что в бампере грузовика у них свито гнездо уже с птенчиками", - рассказала Моргунова. По ее словам, военные нашли необычных обитателей грузовика, находясь возле одного из сел под Ростовом-на-Дону, но решили самостоятельно не тревожить птиц, поэтому обратились к специалистам парка. "Ребята просто молодцы: птичек не трогали, никуда не ехали, ждали нашего приезда. Сейчас мы взяли их под опеку, чтобы помочь им выжить", - сказала Моргунова. По ее словам, птенцы, скорее всего, вылупились во вторник уже в дороге. Моргунова назвала невероятным факт, что им удалось выжить в таких условиях. Найденные птицы – это зарянки из семейства мухоловковых. Их передали в ветблок. Ветеринар следит за ними и выкармливает мухами каждые полтора часа. Есть большая вероятность, что птенцов удастся выходить и с ними все будет в порядке, отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html
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ростовская область, курск, ростов, общество
Хорошие новости, Ростовская область, Курск, Ростов, Общество
Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике

Бойцы РФ нашли в бампере грузовика гнездо с птенцами и передали его зоологам

© РИА Новости / Владимир Минкевич | Перейти в медиабанкПтица зарянка
Птица зарянка - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Минкевич
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Птица зарянка. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Российские военные по дороге из Курской в Ростовскую область нашли в бампере армейского грузовика гнездо с вылупившимися птенцами, их передали зоологам ростовского Южного парка птиц Малинки, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова.
"Во вторник ближе к вечеру к нам обратились военные. Они ехали из Курска в Ростов с гуманитарной помощью и только в дороге заметили, что в бампере грузовика у них свито гнездо уже с птенчиками", - рассказала Моргунова.
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По ее словам, военные нашли необычных обитателей грузовика, находясь возле одного из сел под Ростовом-на-Дону, но решили самостоятельно не тревожить птиц, поэтому обратились к специалистам парка.
"Ребята просто молодцы: птичек не трогали, никуда не ехали, ждали нашего приезда. Сейчас мы взяли их под опеку, чтобы помочь им выжить", - сказала Моргунова.
По ее словам, птенцы, скорее всего, вылупились во вторник уже в дороге. Моргунова назвала невероятным факт, что им удалось выжить в таких условиях.
Найденные птицы – это зарянки из семейства мухоловковых. Их передали в ветблок. Ветеринар следит за ними и выкармливает мухами каждые полтора часа. Есть большая вероятность, что птенцов удастся выходить и с ними все будет в порядке, отметила собеседница агентства.
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