https://ria.ru/20250716/gnezdo-2029444684.html

Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике

Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике - РИА Новости, 16.07.2025

Российские бойцы передали зоологам гнездо с птенцами, найденное в грузовике

Российские военные по дороге из Курской в Ростовскую область нашли в бампере армейского грузовика гнездо с вылупившимися птенцами, их передали зоологам... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:01:00+03:00

2025-07-16T13:01:00+03:00

2025-07-16T13:01:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Российские военные по дороге из Курской в Ростовскую область нашли в бампере армейского грузовика гнездо с вылупившимися птенцами, их передали зоологам ростовского Южного парка птиц Малинки, сообщила РИА Новости директор парка Элеонора Моргунова. "Во вторник ближе к вечеру к нам обратились военные. Они ехали из Курска в Ростов с гуманитарной помощью и только в дороге заметили, что в бампере грузовика у них свито гнездо уже с птенчиками", - рассказала Моргунова. По ее словам, военные нашли необычных обитателей грузовика, находясь возле одного из сел под Ростовом-на-Дону, но решили самостоятельно не тревожить птиц, поэтому обратились к специалистам парка. "Ребята просто молодцы: птичек не трогали, никуда не ехали, ждали нашего приезда. Сейчас мы взяли их под опеку, чтобы помочь им выжить", - сказала Моргунова. По ее словам, птенцы, скорее всего, вылупились во вторник уже в дороге. Моргунова назвала невероятным факт, что им удалось выжить в таких условиях. Найденные птицы – это зарянки из семейства мухоловковых. Их передали в ветблок. Ветеринар следит за ними и выкармливает мухами каждые полтора часа. Есть большая вероятность, что птенцов удастся выходить и с ними все будет в порядке, отметила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250704/vostok-2027089100.html

https://ria.ru/20250317/lebedi-2005485546.html

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