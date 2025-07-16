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Германия может вернуться к статусу "больного человека Европы", передает FT - РИА Новости, 16.07.2025
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16:38 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/germaniya-2029510715.html
Германия может вернуться к статусу "больного человека Европы", передает FT
Германия может вернуться к статусу "больного человека Европы", передает FT - РИА Новости, 16.07.2025
Германия может вернуться к статусу "больного человека Европы", передает FT
Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Оливер Бете предупредил, что Германия из-за слабой системы социального обеспечения рискует вернуться к... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:38:00+03:00
2025-07-16T16:38:00+03:00
германия
европа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Оливер Бете предупредил, что Германия из-за слабой системы социального обеспечения рискует вернуться к статусу "больного человека Европы", который историография зафиксировала у страны в конце 90-х годов, передает газета Financial Times. "Мы вернулись к тому, что было в 1997 году, когда Германию называли больным человеком Европы. ... Я прогнозирую, что через 10 лет наша система социального обеспечения встанет на колени", - цитирует газета слова главы Allianz, прозвучавшие во время брифинга со СМИ. Экономика Германии демонстрирует сокращение в течение последних двух лет, и хотя государственные расходы на развитие системы социальной защиты по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оцениваются как высокие, они увеличиваются незначительными темпами, отмечает издание. Экономисты предупреждают о надвигающемся дефиците в пенсионной системе по мере того, как поколение бэби-бумеров (1950-х - середина 1960-х годов) достигает пенсионного возраста, пишет газета. "Наша пенсионная система не функционирует, и нам нужно обеспечить высокую доходность (компаний - ред.)", - подчеркнул Бете. Глава страхового агентства также отметил, что хотя уровень безработицы остается значительно ниже отметки, которая была зафиксирована в конце 90-х годов, страна сталкивается с нарастающими рисками, в основном из-за неустойчивого роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение. По данным Федерального агентства по трудоустройству страны, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 6,4%. Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA" со стабильным прогнозом. Вместе с приведением сильных сторон диверсифицированной экономики агентство сообщило, что Германия сталкивается с рядом структурных проблем, среди которых быстрое старение населения, что оказывает давление на перспективы роста и государственные финансы.
https://ria.ru/20250716/germaniya-2029466442.html
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германия, европа
Германия, Европа
Германия может вернуться к статусу "больного человека Европы", передает FT

Глава Allianz Бете: Германия может вернуться к статусу больного человека Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава крупнейшей немецкой страховой компании Allianz Оливер Бете предупредил, что Германия из-за слабой системы социального обеспечения рискует вернуться к статусу "больного человека Европы", который историография зафиксировала у страны в конце 90-х годов, передает газета Financial Times.
"Мы вернулись к тому, что было в 1997 году, когда Германию называли больным человеком Европы. ... Я прогнозирую, что через 10 лет наша система социального обеспечения встанет на колени", - цитирует газета слова главы Allianz, прозвучавшие во время брифинга со СМИ.
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Экономика Германии демонстрирует сокращение в течение последних двух лет, и хотя государственные расходы на развитие системы социальной защиты по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оцениваются как высокие, они увеличиваются незначительными темпами, отмечает издание.
Экономисты предупреждают о надвигающемся дефиците в пенсионной системе по мере того, как поколение бэби-бумеров (1950-х - середина 1960-х годов) достигает пенсионного возраста, пишет газета. "Наша пенсионная система не функционирует, и нам нужно обеспечить высокую доходность (компаний - ред.)", - подчеркнул Бете.
Глава страхового агентства также отметил, что хотя уровень безработицы остается значительно ниже отметки, которая была зафиксирована в конце 90-х годов, страна сталкивается с нарастающими рисками, в основном из-за неустойчивого роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.
По данным Федерального агентства по трудоустройству страны, безработица в Германии в июне осталась на уровне мая в 6,3%, при этом аналитики ожидали роста показателя до 6,4%.
Ранее на этой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Германии в национальной и иностранной валютах на уровне "AAA" со стабильным прогнозом.
Вместе с приведением сильных сторон диверсифицированной экономики агентство сообщило, что Германия сталкивается с рядом структурных проблем, среди которых быстрое старение населения, что оказывает давление на перспективы роста и государственные финансы.
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