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В США выступили с предупреждением к России из-за Германии - РИА Новости, 16.07.2025
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05:10 16.07.2025 (обновлено: 05:11 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/germaniya-2029363969.html
В США выступили с предупреждением к России из-за Германии
В США выступили с предупреждением к России из-за Германии - РИА Новости, 16.07.2025
В США выступили с предупреждением к России из-за Германии
Германия не стыдится нацистского прошлого, она лишь хотят реванш, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:10:00+03:00
2025-07-16T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Германия не стыдится нацистского прошлого, она лишь хотят реванш, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."Сейчас стало очевидно, что у немцев нет и не было раскаяния за то, что они натворили в Советском Союзе. Они лишь сожалеют, что проиграли. А в этот раз они хотят завершить начатое", — сказал он.Аналитик подчеркнул, что ненависть и воинственность в отношении России у немцев начала проявляться еще со времен Бисмарка, когда страна начала мешать расширению германской территории на Восток."И что мы видим? Rheinmetal, Porshe, Mercedes снова, как и перед двумя мировыми войнами, стали центром немецкого милитаризма, антироссийского милитаризма. Никто из них не стыдится нацистского прошлого &lt;…&gt; Они хотят войны с Россией, чтобы завершить начатое. Только в этот раз все закончится полным уничтожением Германии, и это будут русские, кто по-настоящему завершит начатое", — заключил Риттер.Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, что немецкая армия готова убивать российских солдат. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.Канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлую среду выразил мнение о том, что дипломатические средства разрешения конфликта с Москвой исчерпаны.Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
https://ria.ru/20250714/germanija-2029123842.html
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в мире, россия, германия, скотт риттер, борис писториус, фридрих мерц, нато
В мире, Россия, Германия, Скотт Риттер, Борис Писториус, Фридрих Мерц, НАТО
В США выступили с предупреждением к России из-за Германии

Скотт Риттер: Германия хочет войны с Россией

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание Бундестага
Здание Бундестага - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание Бундестага. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Германия не стыдится нацистского прошлого, она лишь хотят реванш, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"Сейчас стало очевидно, что у немцев нет и не было раскаяния за то, что они натворили в Советском Союзе. Они лишь сожалеют, что проиграли. А в этот раз они хотят завершить начатое", — сказал он.
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Аналитик подчеркнул, что ненависть и воинственность в отношении России у немцев начала проявляться еще со времен Бисмарка, когда страна начала мешать расширению германской территории на Восток.
"И что мы видим? Rheinmetal, Porshe, Mercedes снова, как и перед двумя мировыми войнами, стали центром немецкого милитаризма, антироссийского милитаризма. Никто из них не стыдится нацистского прошлого <…> Они хотят войны с Россией, чтобы завершить начатое. Только в этот раз все закончится полным уничтожением Германии, и это будут русские, кто по-настоящему завершит начатое", — заключил Риттер.
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Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил в интервью Financial Times, что немецкая армия готова убивать российских солдат. При этом глава оборонного ведомства утверждал, что не пытается кого-либо запугать.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в прошлую среду выразил мнение о том, что дипломатические средства разрешения конфликта с Москвой исчерпаны.
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что нападать на страны НАТО нет никакого смысла. Глава государства отметил, что политики на Западе постоянно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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В миреРоссияГерманияСкотт РиттерБорис ПисториусФридрих МерцНАТО
 
 
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