https://ria.ru/20250716/germanija-2029507134.html

В Германии не подтвердили слова Трампа о поставках Украине Patriot

В Германии не подтвердили слова Трампа о поставках Украине Patriot - РИА Новости, 16.07.2025

В Германии не подтвердили слова Трампа о поставках Украине Patriot

Министерство обороны ФРГ не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия уже отправляет Украине ракеты для систем ПВО Patriot или... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:28:00+03:00

2025-07-16T16:28:00+03:00

2025-07-16T16:28:00+03:00

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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны ФРГ не может подтвердить слова президента США Дональда Трампа о том, что Германия уже отправляет Украине ракеты для систем ПВО Patriot или сами системы. "И по поводу этой темы, о которой мы сейчас говорим, я не могу подтвердить, что в настоящее время что-то быстрым образом находится в пути, об этом мне ничего неизвестно", — заявил официальный представитель министерства обороны Митко Мюллер во время брифинга кабмина в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа. Он не стал уточнять, будут ли купленные у США системы поставлены напрямую Украине или же будут размещены в Германии, а Берлин, в свою очередь, отправит свои старые Украине. "Точные условия всё ещё согласовываются, в том числе и детали того, какие системы будут предоставлены. Это всё ещё часть процесса согласования", - добавил он. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что ракеты для систем ПВО Patriot уже отправляют Украине, их поставят из Германии, которая потом сама их восполнит. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/tramp--2029394137.html

https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html

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украина, германия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато