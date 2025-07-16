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Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
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21:00 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gensek-2029569001.html
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии, призывает прекратить нарушение суверенитета и территориальной... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T21:00:00+03:00
2025-07-16T21:00:00+03:00
в мире
сирия
израиль
дамаск (город)
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
исраэль кац
оон
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии, призывает прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Минздрав арабской республики отмечал, что в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены. "Генеральный секретарь осуждает эскалационные авиаудары Израиля по Сувейде, Дераа и центру Дамаска, а также сообщения о передислокации сил ЦАХАЛ на Голанах. Он призывает к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии и к соблюдению Соглашения о разъединении сил от 1974 года", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Гутерреш также "встревожен" эскалацией в сирийской Сувейде и "безоговорочно осуждает" любое насилие против гражданских, отметил его представитель.
https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html
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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, исраэль кац, оон
В мире, Сирия, Израиль, Дамаск (город), Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Исраэль Кац, ООН
Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии

Дюжаррик: генсек ООН Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии, призывает прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Минздрав арабской республики отмечал, что в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены.
"Генеральный секретарь осуждает эскалационные авиаудары Израиля по Сувейде, Дераа и центру Дамаска, а также сообщения о передислокации сил ЦАХАЛ на Голанах. Он призывает к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии и к соблюдению Соглашения о разъединении сил от 1974 года", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Гутерреш также "встревожен" эскалацией в сирийской Сувейде и "безоговорочно осуждает" любое насилие против гражданских, отметил его представитель.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Рубио назвал сроки завершения эскалации между Израилем и Сирией
Вчера, 19:12
 
В миреСирияИзраильДамаск (город)Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикИсраэль КацООН
 
 
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