https://ria.ru/20250716/gensek-2029569001.html

Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии

Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Генсек ООН осудил удары Израиля по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии, призывает прекратить нарушение суверенитета и территориальной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:00:00+03:00

2025-07-16T21:00:00+03:00

2025-07-16T21:00:00+03:00

в мире

сирия

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дамаск (город)

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

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ООН, 16 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает израильские удары по территории Сирии, призывает прекратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Арабской Республики, сообщил его представитель Стефан Дюжаррик. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. Сирийский телеканал Syria TV сообщал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. Минздрав арабской республики отмечал, что в результате авиаударов Израиля по Дамаску один мирный житель погиб, 18 ранены. "Генеральный секретарь осуждает эскалационные авиаудары Израиля по Сувейде, Дераа и центру Дамаска, а также сообщения о передислокации сил ЦАХАЛ на Голанах. Он призывает к немедленному прекращению всех нарушений суверенитета и территориальной целостности Сирии и к соблюдению Соглашения о разъединении сил от 1974 года", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов. Гутерреш также "встревожен" эскалацией в сирийской Сувейде и "безоговорочно осуждает" любое насилие против гражданских, отметил его представитель.

https://ria.ru/20250716/izrail-2029550276.html

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израиль

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в мире, сирия, израиль, дамаск (город), антониу гутерреш, стефан дюжаррик, исраэль кац, оон