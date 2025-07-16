https://ria.ru/20250716/gelendzhik-2029465176.html

В аэропорту Геленджика объяснили тарифы на въездной линии к терминалу

В аэропорту Геленджика объяснили тарифы на въездной линии к терминалу - РИА Новости, 16.07.2025

В аэропорту Геленджика объяснили тарифы на въездной линии к терминалу

В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей в час тем, что дольше 15 минут стоянка там запрещена, видеозапись с... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:19:00+03:00

2025-07-16T14:19:00+03:00

2025-07-16T14:19:00+03:00

общество

геленджик

юг

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. В аэропорту Геленджика объяснили тариф на парковку вдоль линии терминала в 1000 рублей в час тем, что дольше 15 минут стоянка там запрещена, видеозапись с подробной схемой движения опубликована в Telegram-канале авиагавани. Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что несмотря на то, что терминал авиагавани закрыт для прохода граждан, стоянка для автомобилей уже работает и открыта для проезда. "Стоянка дольше 15 минут на первой и второй линии проезда вдоль терминала запрещена (видео). В случае оставления автомобиля на указанных линиях дольше 15 минут применяется тариф 1000 рублей", - пояснили в пресс-службе аэропорта. Новый терминал аэропорта Геленджика располагает пятью парковочными зонами для стоянки автомобилей, сообщили в пресс-службе авиагавани. Это кратковременная и долговременная парковки, зоны для стоянки такси и общественного транспорта, а также VIP-парковка. Стоимость оплаты часа за стоянку в аэропорту Геленджика по тарифу "Парковка" составляет 300 рублей, за два часа - 500 рублей, за три - 600 рублей. За целые сутки водитель отдаст 700 рублей. Согласно тарифам, водители могут находиться на территории парковки аэропорта бесплатно первые 15 минут после проезда. Авиагавань в числе 11 аэропортов Юга России с 2022 года не принимала воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и госкорпорации по ОрВД. Новый аэровокзал на курорте был построен в 2021 году, это позволило в два раза нарастить пропускную способность аэропорта. Ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры авиагавани. В мае прошлого года на Юге России также возобновил работу аэропорт Элисты. За первое полугодие 2025 года он обслужил около 29 тысяч человек. Всего за это время было выполнено 324 рейса.

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

https://ria.ru/20250710/aeroport-2028370573.html

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общество, геленджик, юг, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)