https://ria.ru/20250716/gazel-2029467813.html

В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного

В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного - РИА Новости, 16.07.2025

В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного

Ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, не обнаружено, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:24:00+03:00

2025-07-16T14:24:00+03:00

2025-07-16T14:24:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, не обнаружено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России была оцеплена, правоохранители осматривали "Газель". "По предварительным данным, ничего подозрительного, в том числе взрывчатых веществ, в автомобиле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250606/moskva-2021308046.html

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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф)