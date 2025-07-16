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В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного - РИА Новости, 16.07.2025
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14:24 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/gazel-2029467813.html
В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного
В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного - РИА Новости, 16.07.2025
В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного
Ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, не обнаружено, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:24:00+03:00
2025-07-16T14:24:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, не обнаружено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России была оцеплена, правоохранители осматривали "Газель". "По предварительным данным, ничего подозрительного, в том числе взрывчатых веществ, в автомобиле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В "Газели" у Центрального хранилища ЦБ не нашли ничего подозрительного

МВД: ничего подозрительного в "Газели", осматриваемой у ЦБ, не обнаружено

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокОцепление на улице Правды в Москве, где обнаружен подозрительный автомобиль
Оцепление на улице Правды в Москве, где обнаружен подозрительный автомобиль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Оцепление на улице Правды в Москве, где обнаружен подозрительный автомобиль
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ничего подозрительного в "Газели", которую осматривали у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, не обнаружено, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России была оцеплена, правоохранители осматривали "Газель".
"По предварительным данным, ничего подозрительного, в том числе взрывчатых веществ, в автомобиле не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
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