https://ria.ru/20250716/garmash-2029372445.html

Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году

Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году - РИА Новости, 16.07.2025

Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году

Народный артист России Сергей Гармаш, помогающий Херсонской области, откуда он родом, с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T07:21:00+03:00

2025-07-16T07:21:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш, помогающий Херсонской области, откуда он родом, с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Гармаш привез в регион гуманитарную помощь, а также помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате. Сам актер родом из Херсона. В базу "Миротворца" народный артист РФ попал за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым. Кроме того, на сайте утверждается, что Гармаш является "пособником российских военных преступников и оккупантов" и "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее жителей". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20250628/andreasjan-2025968188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сергей гармаш, владимир сальдо, дунья миятович, обсе, культура