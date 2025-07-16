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Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году - РИА Новости, 16.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:21 16.07.2025 (обновлено: 07:22 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/garmash-2029372445.html
Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году
Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году - РИА Новости, 16.07.2025
Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году
Народный артист России Сергей Гармаш, помогающий Херсонской области, откуда он родом, с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T07:21:00+03:00
2025-07-16T07:22:00+03:00
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш, помогающий Херсонской области, откуда он родом, с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Гармаш привез в регион гуманитарную помощь, а также помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате. Сам актер родом из Херсона. В базу "Миротворца" народный артист РФ попал за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым. Кроме того, на сайте утверждается, что Гармаш является "пособником российских военных преступников и оккупантов" и "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее жителей". Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20250628/andreasjan-2025968188.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сергей гармаш, владимир сальдо, дунья миятович, обсе, культура
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Сергей Гармаш, Владимир Сальдо, Дунья Миятович, ОБСЕ, Культура, Культура
Сергей Гармаш попал в базу "Миротворца" в 2022 году

Гармаш, помогающий Херсонской области, с 2022 года числится в базе Миротворца

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Гармаш
Сергей Гармаш - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Сергей Гармаш. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш, помогающий Херсонской области, откуда он родом, с 2022 года внесен в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Гармаш привез в регион гуманитарную помощь, а также помог обновить классы в Генической санаторной школе-интернате. Сам актер родом из Херсона.
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В базу "Миротворца" народный артист РФ попал за якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также нарушение ее границ с целью проникновения в Крым. Кроме того, на сайте утверждается, что Гармаш является "пособником российских военных преступников и оккупантов" и "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее жителей".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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КультураВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСергей ГармашВладимир СальдоДунья МиятовичОБСЕКультура
 
 
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