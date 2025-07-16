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Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу
Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу - РИА Новости, 16.07.2025
Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу
Осужденные колонии №40 в Пермском крае объявляли голодовку, добиваясь послабления режима, сейчас все они начали употреблять пищу, сообщили РИА Новости в краевом РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:42:00+03:00
2025-07-16T23:42:00+03:00
2025-07-16T23:42:00+03:00
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Осужденные колонии №40 в Пермском крае объявляли голодовку, добиваясь послабления режима, сейчас все они начали употреблять пищу, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. По данным ведомства, в среду в исправительной колонии №40 в Пермском крае группа осужденных, состоящих на различных видах профилактического учета и нарушавших режим содержания, отказались от приема пищи. Заключенные проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство с целью послабления режима содержания, добавили во ФСИН. Сотрудники управления начали проверку. "На данный момент уже все осужденные принимают пищу, отказались от своих противоправных требований", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства пояснила, что госпитализация никому из осужденных не понадобилась. Колония работает в штатном режиме. Исправительная колония строгого режима №40 находится в Кунгуре.
https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html
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происшествия, пермский край, кунгур, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Пермский край, Кунгур, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу
Осужденные в пермской ИК-40 объявляли голодовку, но уже отказались от требований