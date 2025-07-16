https://ria.ru/20250716/fsin-2029583736.html

Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу

Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу - РИА Новости, 16.07.2025

Осужденные в пермской ИК-40, объявлявшие голодовку, стали принимать пищу

Осужденные колонии №40 в Пермском крае объявляли голодовку, добиваясь послабления режима, сейчас все они начали употреблять пищу, сообщили РИА Новости в краевом РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

2025-07-16T23:42:00+03:00

происшествия

пермский край

кунгур

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942030849_0:306:2904:1940_1920x0_80_0_0_6add44e11ffaaf31d9160a87bf3ba0ba.jpg

ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Осужденные колонии №40 в Пермском крае объявляли голодовку, добиваясь послабления режима, сейчас все они начали употреблять пищу, сообщили РИА Новости в краевом ГУФСИН. По данным ведомства, в среду в исправительной колонии №40 в Пермском крае группа осужденных, состоящих на различных видах профилактического учета и нарушавших режим содержания, отказались от приема пищи. Заключенные проявляли демонстративно-шантажное поведение и своими действиями пытались оказать давление на руководство с целью послабления режима содержания, добавили во ФСИН. Сотрудники управления начали проверку. "На данный момент уже все осужденные принимают пищу, отказались от своих противоправных требований", - рассказали в ведомстве. Собеседница агентства пояснила, что госпитализация никому из осужденных не понадобилась. Колония работает в штатном режиме. Исправительная колония строгого режима №40 находится в Кунгуре.

https://ria.ru/20240307/pogrom-1931628898.html

https://ria.ru/20240823/besporyadki-1968061660.html

пермский край

кунгур

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермский край, кунгур, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия