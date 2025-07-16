https://ria.ru/20250716/fsb-2029369276.html
Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ
Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ
Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T06:34:00+03:00
2025-07-16T06:34:00+03:00
2025-07-16T06:34:00+03:00
донецкая народная республика
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования вооруженных формирований. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".
https://ria.ru/20250714/terakt--2028994168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ
ФСБ задержала жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины