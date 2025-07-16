https://ria.ru/20250716/fsb-2029369276.html

Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ

Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

Жителя ДНР заподозрили в финансировании ВСУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T06:34:00+03:00

2025-07-16T06:34:00+03:00

2025-07-16T06:34:00+03:00

донецкая народная республика

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg

ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по ДНР. "В результате оперативно-разыскных мероприятий Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике задержан гражданин Российской Федерации", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что мужчина неоднократно переводил денежные средства на электронные банковские счета, используемые для финансирования вооруженных формирований. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена".

https://ria.ru/20250714/terakt--2028994168.html

https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность