https://ria.ru/20250716/fsb--2029388890.html

ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ

ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025

ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ

В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:49:00+03:00

2025-07-16T09:49:00+03:00

2025-07-16T09:50:00+03:00

россия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а украденные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В ФСБ добавили, что установлено участие в схеме администраторов СИМ-боксов, продавцов и курьеров, а также россиян, помогающих переводить средства на иностранные счета. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к ответственности за государственную измену.

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957808640.html

https://ria.ru/20231004/mo-1900385253.html

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россия, свердловская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность