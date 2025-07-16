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ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ - РИА Новости, 16.07.2025
ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:49:00+03:00
2025-07-16T09:49:00+03:00
2025-07-16T09:50:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Ярославской и Свердловской областях задержаны шесть причастных к деятельности мошеннических колл-центров с Украины, собиравших деньги для ВСУ, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "ФСБ РФ во взаимодействии с министерством внутренних дел РФ на территории Ярославской и Свердловской областей пресечена противоправная деятельность шести членов межрегионального организованного преступного сообщества, которые занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов из украинских колл-центров с помощью GSM-шлюзов или, так называемых, СИМ-боксов", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти колл-центры контролируются украинскими спецслужбами, а украденные средства направляются на нужды вооруженных сил Украины. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В ФСБ добавили, что установлено участие в схеме администраторов СИМ-боксов, продавцов и курьеров, а также россиян, помогающих переводить средства на иностранные счета. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы, а пособники могут быть привлечены к ответственности за государственную измену.
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957808640.html
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россия, свердловская область, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Свердловская область, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
ФСБ задержала членов колл-центров, собиравших деньги для ВСУ
В Ярославской и Свердловской областях задержаны члены мошеннических колл-центров