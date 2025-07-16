Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева - РИА Новости, 16.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029459441.html
Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева
Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева - РИА Новости, 16.07.2025
Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева
Франция отдает максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений для Киева, сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:52:00+03:00
2025-07-16T13:52:00+03:00
в мире
украина
франция
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_daab541520001b26cc0db399e3e3d5be.jpg
ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Франция отдает максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений для Киева, сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима, комментируя инициативу по закупке оружия США для Украины. "У меня нет сведений о точном механизме, но что точно, так это то, что мы выступаем в контексте поддержки вооружением тем или иным образом, при этом, как мы этого желаем, отдаем максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений", - сказала она на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029411112.html
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93748/46/937484650_130:0:2353:1667_1920x0_80_0_0_abe2a6097a9e4ead9cbdbd2e4e864641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, нато
В мире, Украина, Франция, НАТО
Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева

Прима: Франция отдает предпочтение европейским закупкам вооружений для Украины

© Fotolia / TupungatoФлаги Украины и Европейского союза
Флаги Украины и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Fotolia / Tupungato
Флаги Украины и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Франция отдает максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений для Киева, сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима, комментируя инициативу по закупке оружия США для Украины.
"У меня нет сведений о точном механизме, но что точно, так это то, что мы выступаем в контексте поддержки вооружением тем или иным образом, при этом, как мы этого желаем, отдаем максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений", - сказала она на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины
Вчера, 11:17
 
В миреУкраинаФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала