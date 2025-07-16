https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029459441.html

Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева

Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева - РИА Новости, 16.07.2025

Во Франции заявили, что предпочитают европейские закупки оружия для Киева

Франция отдает максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений для Киева, сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:52:00+03:00

2025-07-16T13:52:00+03:00

2025-07-16T13:52:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 июл - РИА Новости. Франция отдает максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений для Киева, сообщила официальный представитель французского кабмина Софи Прима, комментируя инициативу по закупке оружия США для Украины. "У меня нет сведений о точном механизме, но что точно, так это то, что мы выступаем в контексте поддержки вооружением тем или иным образом, при этом, как мы этого желаем, отдаем максимальное предпочтение европейским закупкам вооружений", - сказала она на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале правительства Франции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029411112.html

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