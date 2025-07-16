https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029446407.html

Франция вновь стала основным покупателем российского газа в ЕС

Франция вновь стала основным покупателем российского газа в ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Франция вновь стала основным покупателем российского газа в ЕС

Франция в мае вновь стала основным покупателем газа из России среди стран ЕС, а Венгрия опустилась на вторую строчку, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:08:00+03:00

2025-07-16T13:08:00+03:00

2025-07-16T13:17:00+03:00

франция

россия

евросоюз

евростат

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Франция в мае вновь стала основным покупателем газа из России среди стран ЕС, а Венгрия опустилась на вторую строчку, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Россия в мае поставила в Евросоюз газа на 1,1 миллиарда евро, что почти на четверть больше уровня месяцем ранее, показал анализ агентства данных Евростата. В результате страна поднялась на третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию. Франция в конце весны нарастила закупки газа у России на 8,3%, приобретя его на 245,5 миллиона евро. В то же время Венгрия, которая в апреле потеснила Францию с пьедестала, в мае сократила импорт российского газа, но всего на 5,3% - до 238,6 миллиона евро. В результате страна опустилась на второе место. Тройку лидеров замыкает Испания, увеличившая закупки газа до 168,4 миллиона евро со 153,3 миллиона месяцем ранее. В топ-5 также вошли Бельгия и Нидерланды, чьи закупки выросли в 1,8 раза – до 147,2 и 109,1 миллиона евро соответственно. Сильнее всех закупки нарастила Словакия – сразу в шесть раз, до 45,6 миллиона евро. При этом наиболее сильное падение пришлось на Италию, чей импорт сократился в семь раз и составил 5,3 миллиона евро.

https://ria.ru/20250716/rossiya-2029438477.html

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франция, россия, евросоюз, евростат