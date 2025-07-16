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Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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11:17 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029411112.html
Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины
Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины
Франция сможет заместить часть поставок американских вооружений для Украины, но для этого ей потребуется время и финансирование, здесь и сейчас Париж не... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:17:00+03:00
2025-07-16T11:17:00+03:00
сша
украина
дональд трамп
богдан безпалько
евросоюз
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Франция сможет заместить часть поставок американских вооружений для Украины, но для этого ей потребуется время и финансирование, здесь и сейчас Париж не способен заменить американские поставки, таким мнением поделился в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В среду газета Politico сообщила, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Издание отметило, что Франция не прозвучала, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом перечислял страны, готовые принять участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины. "Франция одна из немногих стран, у которой есть возможность производить всю линейку вооружения, но за исключением некоторых немногочисленных видов вооружения... Что касается производственных мощностей и всего остального, то это зависит от объема заказа, во-первых. Во-вторых, от его протяженности во времени, и, в-третьих, от того, найдется ли на этот заказ финансирование", - сказал он. По мнению Безпалько, если Украине потребуется очень много оружия прямо сейчас, то сразу Франция их произвести не сможет - сразу все это можно купить только у США. Эксперт считает, что, скорее всего, страны ЕС и США реализуют промежуточный сценарий, в том числе и по политическим мотивам, поскольку страны Европы не могут полностью отказаться от сотрудничества с США и рассчитывают на то, что 80% военного плана они будут выполнять сами и за счет раскрутки военно-промышленного комплекса поднимут свою экономику, а чего будет не хватать, они будут закупать в США. "Американцы, естественно, будут пытаться сделать наоборот, чтобы 80% закупали у них, а 10-20% производили самостоятельно. В итоге будут бороться между собой", - заключил Безпалько. Во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ. В среду газета Stampa сообщила со ссылкой на источники, что Италия также не планирует участвовать в этой инициативе. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250713/frantsiya-2028902723.html
https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html
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сша, украина, дональд трамп, богдан безпалько, евросоюз
США, Украина, Дональд Трамп, Богдан Безпалько, Евросоюз
Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины

Безпалько: Франции нужны время и деньги для замещения поставок оружия США Киеву

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФлаг Франции
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Флаг Франции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Франция сможет заместить часть поставок американских вооружений для Украины, но для этого ей потребуется время и финансирование, здесь и сейчас Париж не способен заменить американские поставки, таким мнением поделился в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
В среду газета Politico сообщила, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Издание отметило, что Франция не прозвучала, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом перечислял страны, готовые принять участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины.
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"Франция одна из немногих стран, у которой есть возможность производить всю линейку вооружения, но за исключением некоторых немногочисленных видов вооружения... Что касается производственных мощностей и всего остального, то это зависит от объема заказа, во-первых. Во-вторых, от его протяженности во времени, и, в-третьих, от того, найдется ли на этот заказ финансирование", - сказал он.
По мнению Безпалько, если Украине потребуется очень много оружия прямо сейчас, то сразу Франция их произвести не сможет - сразу все это можно купить только у США.
Эксперт считает, что, скорее всего, страны ЕС и США реализуют промежуточный сценарий, в том числе и по политическим мотивам, поскольку страны Европы не могут полностью отказаться от сотрудничества с США и рассчитывают на то, что 80% военного плана они будут выполнять сами и за счет раскрутки военно-промышленного комплекса поднимут свою экономику, а чего будет не хватать, они будут закупать в США.
"Американцы, естественно, будут пытаться сделать наоборот, чтобы 80% закупали у них, а 10-20% производили самостоятельно. В итоге будут бороться между собой", - заключил Безпалько.
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Во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ. В среду газета Stampa сообщила со ссылкой на источники, что Италия также не планирует участвовать в этой инициативе.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СШАУкраинаДональд ТрампБогдан БезпалькоЕвросоюз
 
 
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