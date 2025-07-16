https://ria.ru/20250716/frantsiya-2029411112.html

Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины

Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины - РИА Новости, 16.07.2025

Политолог оценил шансы Франции заместить поставки оружия США для Украины

Франция сможет заместить часть поставок американских вооружений для Украины, но для этого ей потребуется время и финансирование, здесь и сейчас Париж не... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:17:00+03:00

2025-07-16T11:17:00+03:00

2025-07-16T11:17:00+03:00

сша

украина

дональд трамп

богдан безпалько

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792482617_0:75:2048:1227_1920x0_80_0_0_c0c9d338a5c4c09f4c4206d80f0f4fca.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Франция сможет заместить часть поставок американских вооружений для Украины, но для этого ей потребуется время и финансирование, здесь и сейчас Париж не способен заменить американские поставки, таким мнением поделился в разговоре с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. В среду газета Politico сообщила, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия. Издание отметило, что Франция не прозвучала, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с президентом США Дональдом Трампом перечислял страны, готовые принять участие в инициативе по закупке американского вооружения для Украины. "Франция одна из немногих стран, у которой есть возможность производить всю линейку вооружения, но за исключением некоторых немногочисленных видов вооружения... Что касается производственных мощностей и всего остального, то это зависит от объема заказа, во-первых. Во-вторых, от его протяженности во времени, и, в-третьих, от того, найдется ли на этот заказ финансирование", - сказал он. По мнению Безпалько, если Украине потребуется очень много оружия прямо сейчас, то сразу Франция их произвести не сможет - сразу все это можно купить только у США. Эксперт считает, что, скорее всего, страны ЕС и США реализуют промежуточный сценарий, в том числе и по политическим мотивам, поскольку страны Европы не могут полностью отказаться от сотрудничества с США и рассчитывают на то, что 80% военного плана они будут выполнять сами и за счет раскрутки военно-промышленного комплекса поднимут свою экономику, а чего будет не хватать, они будут закупать в США. "Американцы, естественно, будут пытаться сделать наоборот, чтобы 80% закупали у них, а 10-20% производили самостоятельно. В итоге будут бороться между собой", - заключил Безпалько. Во вторник чешский премьер Петр Фиала заявил, что Чехия не будет участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ. В среду газета Stampa сообщила со ссылкой на источники, что Италия также не планирует участвовать в этой инициативе. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250713/frantsiya-2028902723.html

https://ria.ru/20250703/frantsiya-2026918647.html

https://ria.ru/20250716/politico-2029376828.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, дональд трамп, богдан безпалько, евросоюз