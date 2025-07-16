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Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области - РИА Новости, 16.07.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:41 16.07.2025 (обновлено: 16:43 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/forma-2029511307.html
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области - РИА Новости, 16.07.2025
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области
В Тверской области стартовала кампания по выдаче бесплатной школьной формы на новый учебный год, проект инициирован губернатором области Игорем Руденей и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T16:41:00+03:00
2025-07-16T16:43:00+03:00
тверская область
школа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Тверской области стартовала кампания по выдаче бесплатной школьной формы на новый учебный год, проект инициирован губернатором области Игорем Руденей и является одной из мер регионального демографического пакета в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба правительства региона. Всего в 2025 году планируется обеспечить формой более 25 тысяч школьников Верхневолжья. "Для Тверской области поддержка семей, в первую очередь многодетных и молодых, увеличение рождаемости, охрана материнства и детства являются приоритетом. Правительство региона последовательно развивает помощь родителям, воспитывающим детей. Государственная поддержка оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни", – отметил Руденя, поводя итоги работы областного правительства в 2024 году, его слова приводит пресс-служба. Бесплатной формой в Тверской области обеспечиваются школьники образовательных учреждений с 1 по 11 классы – дети из многодетных семей, а также из опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. По решению главы региона уровень дохода семьи при выдаче комплектов не учитывается. Комплекты с формой доставляются в муниципальные образования, а далее по образовательным учреждениям в индивидуальных упаковках с изображением символики Тверской области. Во все наборы включены значки с изображением регионального герба. В комплект для мальчиков с 4 по 11 классы входят галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для учащихся 1-3 классов добавлены еще одни брюки. В комплект для девочек входят жакет, юбка и три блузки – две белые и одна розовая. Для учениц 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а в комплект для девочек с 4 по 5 классы вместо сарафана включен жилет. Цвета предоставляемой формы – синий, черный, серый, бордовый. Все ткани соответствуют ГОСТу. Если форма не подошла ребенку, например, по размеру, ее можно обменять. Для этого в течение 20 дней следует написать соответствующее заявление в адрес школы. Замена предметов комплекта предполагается в пределах одного месяца. В настоящее время началась выдача комплектов, сформированных по основному реестру получателей. До 31 августа в школах готовят дополнительные реестры учащихся, которые затем передадут в центр выплат "Тверская семья". После сверок заказы поступят на фабрику для комплектования наборов.
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школа
Тверская область, Школа
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области

Бесплатную школьную форму начали выдавать в Верхневолжье

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской областиБесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Тверской области
Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Тверской области стартовала кампания по выдаче бесплатной школьной формы на новый учебный год, проект инициирован губернатором области Игорем Руденей и является одной из мер регионального демографического пакета в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в 2025 году планируется обеспечить формой более 25 тысяч школьников Верхневолжья.
"Для Тверской области поддержка семей, в первую очередь многодетных и молодых, увеличение рождаемости, охрана материнства и детства являются приоритетом. Правительство региона последовательно развивает помощь родителям, воспитывающим детей. Государственная поддержка оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни", – отметил Руденя, поводя итоги работы областного правительства в 2024 году, его слова приводит пресс-служба.
Бесплатной формой в Тверской области обеспечиваются школьники образовательных учреждений с 1 по 11 классы – дети из многодетных семей, а также из опекунских и приемных семей, в которых воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет. По решению главы региона уровень дохода семьи при выдаче комплектов не учитывается.
Комплекты с формой доставляются в муниципальные образования, а далее по образовательным учреждениям в индивидуальных упаковках с изображением символики Тверской области. Во все наборы включены значки с изображением регионального герба.
В комплект для мальчиков с 4 по 11 классы входят галстук, три сорочки – белая и две голубые, пиджак и брюки. Для учащихся 1-3 классов добавлены еще одни брюки.
В комплект для девочек входят жакет, юбка и три блузки – две белые и одна розовая. Для учениц 1-3 классов добавлены жабо и сарафан, а в комплект для девочек с 4 по 5 классы вместо сарафана включен жилет.
Цвета предоставляемой формы – синий, черный, серый, бордовый. Все ткани соответствуют ГОСТу.
Если форма не подошла ребенку, например, по размеру, ее можно обменять. Для этого в течение 20 дней следует написать соответствующее заявление в адрес школы. Замена предметов комплекта предполагается в пределах одного месяца.
В настоящее время началась выдача комплектов, сформированных по основному реестру получателей. До 31 августа в школах готовят дополнительные реестры учащихся, которые затем передадут в центр выплат "Тверская семья". После сверок заказы поступят на фабрику для комплектования наборов.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя наградил многодетных родителей Тверской области в День семьи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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