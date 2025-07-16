https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html

В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио

В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио - РИА Новости, 16.07.2025

В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио

Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:56:00+03:00

2025-07-16T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. "В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций", — говорится в публикации. По информации издания, причиной этого стала жара. "Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров", — приводит Yle слова менеджера сетевой компании Digita Яни Саари. Издание отмечает, что обычно в приграничных районах можно слышать только "Дорожное радио", но на этот раз приемники ловили радиостанции "Монте-Карло", "Мир", Like FM и другие. В начале недели финская береговая охрана предупредила, что из-за распространения в жару сильного радиосигнала возможны сбои в работе навигационных устройств в Финском заливе.

https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html

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