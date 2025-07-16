https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио - РИА Новости, 16.07.2025
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:56:00+03:00
2025-07-16T15:56:00+03:00
2025-07-16T17:25:00+03:00
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. "В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций", — говорится в публикации. По информации издания, причиной этого стала жара. "Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров", — приводит Yle слова менеджера сетевой компании Digita Яни Саари. Издание отмечает, что обычно в приграничных районах можно слышать только "Дорожное радио", но на этот раз приемники ловили радиостанции "Монте-Карло", "Мир", Like FM и другие. В начале недели финская береговая охрана предупредила, что из-за распространения в жару сильного радиосигнала возможны сбои в работе навигационных устройств в Финском заливе.
https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html
https://ria.ru/20250716/turizm-2029354556.html
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
Yle: жители Финляндии услышали российские радиостанции благодаря жаркой погоде