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В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио - РИА Новости, 16.07.2025
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15:56 16.07.2025 (обновлено: 17:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио - РИА Новости, 16.07.2025
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:56:00+03:00
2025-07-16T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle. "В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций", — говорится в публикации. По информации издания, причиной этого стала жара. "Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров", — приводит Yle слова менеджера сетевой компании Digita Яни Саари. Издание отмечает, что обычно в приграничных районах можно слышать только "Дорожное радио", но на этот раз приемники ловили радиостанции "Монте-Карло", "Мир", Like FM и другие. В начале недели финская береговая охрана предупредила, что из-за распространения в жару сильного радиосигнала возможны сбои в работе навигационных устройств в Финском заливе.
https://ria.ru/20250710/radio-2028314760.html
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в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио

Yle: жители Финляндии услышали российские радиостанции благодаря жаркой погоде

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Жители граничащих с Россией регионов Финляндии неожиданно услышали по радио российские станции, сообщил телерадиовещатель Yle.
"В Лаппеенранте, недалеко от границы с Россией, автомобильный радиоприемник транслировал целых восемь российских радиостанций", — говорится в публикации.
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По информации издания, причиной этого стала жара.
"Возможность слышать радиостанции на большом расстоянии обусловлена жаркой погодой. В атмосфере образовались слои с разной температурой, в которых радиосигналы могут распространяться на сотни километров", — приводит Yle слова менеджера сетевой компании Digita Яни Саари.
Издание отмечает, что обычно в приграничных районах можно слышать только "Дорожное радио", но на этот раз приемники ловили радиостанции "Монте-Карло", "Мир", Like FM и другие.
В начале недели финская береговая охрана предупредила, что из-за распространения в жару сильного радиосигнала возможны сбои в работе навигационных устройств в Финском заливе.
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