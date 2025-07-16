В Финляндии еще не приняли решения по поставкам оружия Киеву, пишут СМИ
Минобороны Финляндии еще не приняло решение о финансировании помощи Киеву
© Getty Images / Sean GallupФинские военнослужащие
© Getty Images / Sean Gallup
Финские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны Финляндии ждет деталей по поводу инициативы по финансированию поставок американского вооружения на Украину, пока не приняло решения на этот счет, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В министерстве обороны Финляндии телеканалу "Общественное" ответили, что ожидают детали, чтобы принять конкретные решения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Газета Stampa ранее сообщила, что Италия не будет участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева из-за отсутствия денег. Газета Politico писала, что Париж также не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева на фоне стремления развивать собственное производство оружия.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов — включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.