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Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя - РИА Новости, 16.07.2025
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12:28 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/eysk-2029434754.html
Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя
Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя - РИА Новости, 16.07.2025
Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя
Житель Ейска, обвиняемый в организации заказного убийства отца супруги за 1 миллион рублей, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:28:00+03:00
2025-07-16T12:28:00+03:00
происшествия
краснодарский край
ейск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Житель Ейска, обвиняемый в организации заказного убийства отца супруги за 1 миллион рублей, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, у обвиняемый был в ссоре с тестем, который плохо относился к своей умершей супруге и постоянно ругался с дочерью. Фигуранту также не нравилось, что мужчина стал проживать с другой женщиной сразу после смерти жены. В итоге обвиняемый решил организовать убийство родственника. "Исполнителем" для этого выступил сотрудник полиции, сделавший вид, что согласился совершить преступление за 1 миллион рублей. СК сообщает, что одним из требований заказчика была имитация естественной смерти, в связи с чем он предложил совершить убийство при помощи смертельной инъекции. В ходе одной из встреч обвиняемый перечислил "исполнителю" в качестве аванса 100 тысяч рублей. 21 мая фигуранту передали информацию и подтверждающие фотоматериалы об "убийстве" жертвы. Заказчик передал оставшуюся часть денег, после чего его задержали. "Ейским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству отца своей супруги по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого УФСБ и управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю. СК отмечает, что обвиняемый признал вину. Он продолжает оставаться под стражей.
https://ria.ru/20250716/ubiystvo-2029395117.html
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происшествия, краснодарский край, ейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Ейск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя

Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя за 1 миллион рублей

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Житель Ейска, обвиняемый в организации заказного убийства отца супруги за 1 миллион рублей, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
По данным следствия, у обвиняемый был в ссоре с тестем, который плохо относился к своей умершей супруге и постоянно ругался с дочерью. Фигуранту также не нравилось, что мужчина стал проживать с другой женщиной сразу после смерти жены. В итоге обвиняемый решил организовать убийство родственника. "Исполнителем" для этого выступил сотрудник полиции, сделавший вид, что согласился совершить преступление за 1 миллион рублей.
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СК сообщает, что одним из требований заказчика была имитация естественной смерти, в связи с чем он предложил совершить убийство при помощи смертельной инъекции. В ходе одной из встреч обвиняемый перечислил "исполнителю" в качестве аванса 100 тысяч рублей. 21 мая фигуранту передали информацию и подтверждающие фотоматериалы об "убийстве" жертвы. Заказчик передал оставшуюся часть денег, после чего его задержали.
"Ейским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству отца своей супруги по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого УФСБ и управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю.
СК отмечает, что обвиняемый признал вину. Он продолжает оставаться под стражей.
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