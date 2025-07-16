https://ria.ru/20250716/eysk-2029434754.html

Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя

Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя - РИА Новости, 16.07.2025

Жителя Ейска будут судить за заказное убийство тестя

Житель Ейска, обвиняемый в организации заказного убийства отца супруги за 1 миллион рублей, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:28:00+03:00

2025-07-16T12:28:00+03:00

2025-07-16T12:28:00+03:00

происшествия

краснодарский край

ейск

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Житель Ейска, обвиняемый в организации заказного убийства отца супруги за 1 миллион рублей, предстанет перед судом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю. По данным следствия, у обвиняемый был в ссоре с тестем, который плохо относился к своей умершей супруге и постоянно ругался с дочерью. Фигуранту также не нравилось, что мужчина стал проживать с другой женщиной сразу после смерти жены. В итоге обвиняемый решил организовать убийство родственника. "Исполнителем" для этого выступил сотрудник полиции, сделавший вид, что согласился совершить преступление за 1 миллион рублей. СК сообщает, что одним из требований заказчика была имитация естественной смерти, в связи с чем он предложил совершить убийство при помощи смертельной инъекции. В ходе одной из встреч обвиняемый перечислил "исполнителю" в качестве аванса 100 тысяч рублей. 21 мая фигуранту передали информацию и подтверждающие фотоматериалы об "убийстве" жертвы. Заказчик передал оставшуюся часть денег, после чего его задержали. "Ейским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении к убийству отца своей супруги по найму (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 30, пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ)… Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками краевого УФСБ и управления уголовного розыска ГУ МВД по Краснодарскому краю. СК отмечает, что обвиняемый признал вину. Он продолжает оставаться под стражей.

https://ria.ru/20250716/ubiystvo-2029395117.html

https://ria.ru/20250713/podrostok-2028862945.html

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происшествия, краснодарский край, ейск, россия, следственный комитет россии (ск рф)