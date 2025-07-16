https://ria.ru/20250716/evropa-2029413746.html

Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева

Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева - РИА Новости, 16.07.2025

Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева

В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:26:00+03:00

2025-07-16T11:26:00+03:00

2025-07-16T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html

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Ольга Фомченкова

европа, украина, дмитрий песков, киев, в мире