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Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:26 16.07.2025 (обновлено: 11:33 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/evropa-2029413746.html
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева - РИА Новости, 16.07.2025
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева
В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:26:00+03:00
2025-07-16T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
европа
украина
дмитрий песков
киев
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/evropa-2029267714.html
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европа, украина, дмитрий песков, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Украина, Дмитрий Песков, Киев, В мире
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева

Песков: в Европе будут разногласия о том, кто станет платить за оружие для Киева

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЕвропаУкраинаДмитрий ПесковКиевВ мире
 
 
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