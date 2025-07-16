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Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева - РИА Новости, 16.07.2025
Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева
В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:26:00+03:00
2025-07-16T11:26:00+03:00
2025-07-16T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В Европе будут свои разногласия о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит. Сейчас за них будут платить некоторые европейцы. Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег. Гражданам не останется ничего", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, украина, дмитрий песков, киев, в мире
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Песков рассказал о разногласиях в Европе насчет оплаты вооружений для Киева
Песков: в Европе будут разногласия о том, кто станет платить за оружие для Киева